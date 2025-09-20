Украинцы, возвращающиеся из российского плена, немало рассказывают о пережитом. Так мы уже знаем о колониях, где к украинцам применяют самые большие пытки и издевательства. Это, в частности, Таганрогское СИЗО №2, Еленовка, Вязьминское СИЗО №2 и другие…

Бойцы поделились свидетельствами еще об одном месте адских пыток — мордовской ИК-10. BBC поделилось свидетельствами украинских защитников, которые прошли там пытки.

Пленные о пытках в мордовской ИК-10

23-летний боец ​​с позывным Архитектор вышел в плен из Азовстали, по приказу. С того дня он мечтал о свободе. Хотел вернуться в Херсон к 1000-му дню в плену. Так почти и произошло, из российской неволи домой он вернулся на 992-й.

991 день в неволе он старался не пасть духом. Делится, что даже после жесточайших избиений, когда он с побратимами уже заползал в камеру, продолжал шутить. Архитектор провел почти 11 месяцев в колонии №10 в республике Мордовия.

Этот период пришелся на февраль-декабрь 2024 года. В этой колонии парень был одним из самых молодых. До этого его удерживали в Старом Осколе и Еленовке.

Журналисты напоминают, что в сентябре 2025 года россияне денонсировали Европейскую конвенцию о предотвращении пыток 1987 года. Причиной стало якобы нарушение со стороны Украины. Украинские пленные систематически делятся опытом пережитого, и одна из колоний, звучащая чаще всего в контексте жесточайшего отношения, это десятая колония в Мордовии.

Она расположена в поселке Ударный, Зубово-Полянского района. От Украины это 1600 км, русская глубинка. Пленных переводят из одной колонии в другую, вероятнее всего, чтобы они не смогли идентифицировать своих надзирателей, чтобы родные не смогли их разыскать.

Садизм и последовательная инвалидизация

Пытки, унижение и страх в Мордовской колонии №10 стали нормой. Причем там удерживают самых опасных российских преступников и украинских пленных. Россияне редко, но подвергались насилию. В то же время для украинских пленных насилие входит в тюремный “распорядок дня”.

Россиянин Владимир Качаев делился, что в колонии есть помещение, так называемое маленькое Гуантанамо, где держат больных туберкулезом. Больных держат вместе со здоровыми.

Украинцы стали массово попадать в колонию с начала 2023 года. Один из бывших пленных поделился, что услышал количество людей, удерживаемых во всех бараках колонии — это 610 человек (по состоянию на январь 2025 года). Сколько среди них украинцев — неизвестно.

Спецназовцы, надзиратели говорили: “Вы нам здоровыми не нужны, вы нам нужны просто живыми”. Для них избиение и все эти пытки с помощью электрошокеров, этих пластиковых труб и дубинок — это просто развлечения. Они бьют и смеются, веселятся, — говорит Архитектор.

Белье выдавали перед приходом надзирателей, оно было с пятнами крови. Стены — с грибком. Каждый пленный имеет раны и чесотку.

Водитель-санитар Александр Тетерятников добавляет, что на каждое движение нужно было разрешение. Бойцов били за украинскую историю, величественных фигур и действия политиков.

Архитектор каждый день переживал 16-часовое стояние на ногах, десятикратное пение российского гимна, а затем допрос с избиением.

У меня в ноге до сих пор нет чувствительности. Повсюду били, но дольше и жестче всего били там. При этом тебя заставляют кричать: “Спасибо, гражданин начальник!”, — говорит морпех Александр Савов.

Не все пленные выдерживали пытки. Некоторые проходят лечение годами. Кроме всего, украинские пленные худели в среднем на 25-30 кг.

Второе блюдо нам бросали в первое. И потом еще салат сверху. Это было в одной порции. И обычно получался один половник, — вспоминает военный Антон.

Доктор Зло

Мордовские надзиратели всегда носят балаклавы и перчатки. Они никогда не зовут друг друга по имени. И чаще всего, не разрешают на себя смотреть. Регулярно применяют электрошокер — это подтвердили все пленные, вернувшиеся из Мордовии. В частности, бьют в душе, по гениталиям.

Также все бойцы подтвердили, что россияне спускали на них овчарок. Электрошокером бил и медик колонии. Его называют Доктор Зло.

Доктор Зло отказывал в медицинской помощи тем, кто в ней нуждался. К нему нужно было записываться с вечера, чтобы утром он дал какое-то лекарство. Если человеку стало плохо ночью, то утром он бил его электрошокером, — говорит Архитектор.

Он приобщался к пыткам пленных. Этим медиком оказался Илья Сорокин, его опознали украинские пленные. 35-летний россиянин служил фельдшером в мордовской колонии, а в октябре 2024 присоединился к войне в Украине. Имеет позывной Доктор.

Позже он вернулся в колонию, как вольнонаемный. Сейчас он может служить санинструктором роты. Последние пленные, вернувшиеся из колонии №10 в Мордовии, его уже не видели. Теперь там работает женщина, которая относится к украинцам еще хуже.

Пережив Мордовию, Архитектор вернулся в войско.

В июле 2025 года домой из российского плена вернулся последний защитник Змеиного — Виталий Геренко. Он поделился, что ему пришлось пережить в плену.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!