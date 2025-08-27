Истории Рассказы

Реанимировали, чтобы пытать: почему семья Сергея Шевцова осталась без помощи государства

Анастасия Грубрина, журналист сайта 27 августа 2025, 08:00
сергей шевцов

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь