Реанимировали, чтобы пытать: почему семья Сергея Шевцова осталась без помощи государства

Медийная инициатива по правам человека поделилась историей, как семья убитого в неволе осталась без государственной поддержки. Речь идет о Сергее Шевцове. Тело жителя Гостомеля вернули во время одного из обменов в 2023 году. С тех пор семья не получила должной помощи от государства.

Похитили из Гостомеля и убили в плену: история Сергея Шевцова

В свидетельстве медиков о смерти Сергея Шевцова написано, что он скончался в результате удара тупым предметом. Но Украина не признала Сергея таким, что был в плену, несмотря на то, что его тело передали россияне.

Без этого статуса семья не может получить всю помощь, на которую имеет право. Перед началом полномасштабной войны Сергей перенес операцию на ноге. Он не мог самостоятельно передвигаться. Когда Гостомель захватывали российские военные, мать Сергея — Клавдия — должна была остаться тоже.

26 февраля 2022 года российские военные вошли в квартиру Шевцовых и поинтересовались, почему они не уехали. Россияне пообещали сообщить об эвакуационных автобусах, но этого не произошло.

По словам Клавдии, их дом россияне стали использовать для прикрытия. На лестнице дежурили вооруженные россияне, которые кого-то охраняли. В подъезд не пускали посторонних людей, а Сергея и Клавдию Шевцовых — не выпускали.

Россияне не проводили обыск квартиры, но приказали закрыть жалюзи и не выглядывать в окна. Дверь с другой стороны подперта досками. Если Клавдия пыталась открыть дверь, доски падали и россияне сбегались к квартире.

Сергею становилось хуже. Ему пришлось самостоятельно снимать швы после операции. Позже рана начала гноиться. Иногда россияне приносили семье воду. Клавдия просила либо расстрелять их, либо помочь. Так россияне привели мужчину, похожего на врача, который почистил рану, установил дренаж и дал лекарство.

А потом мы решили спуститься к костру. Туда-сюда — и Сергея нет. Сначала я подумала, что он ушел, но он не вернулся.

Мать начала искать Сергея по всему Гостомелю, но это ничего не дало. Местная женщина сообщила ей, что видела, как парня с подкатанной штаниной и забинтованной ногой посадили на танк и накрыли курткой.

Россияне сообщили Клавдии, что везут Сергея на лечение. Но был ли это он — неизвестно. В последний раз мать видела сына 21 марта 2022 года.

После деоккупации города приехала лаборатория, взявшая ДНК Сергея. За следующий год новостей не последовало. Клавдия вместе с дочерью Ниной обратились к Медийной инициативе за права человека, и те передали дело в полицию и СБУ.

В августе 2024 года полиция сообщила, что есть совпадение образцов ДНК Сергея с одним из тел, возвращенных россиянами. В свидетельстве врачей говорится, что Сергей погиб от тупого предмета 23 марта 2022 года.

То есть, год и девять месяцев он пробыл в России в этих мешках. Потом 7,5 месяцев — у нас в рефрижераторах. Только после забора ДНК мы смогли забрать его и похоронить, — делится Клавдия.

Позже с семьей связался свидетель, который рассказал, что Сергей умер у него на руках в Курском СИЗО-1. Он поделился, что они встретились в ангаре на территории Беларуси, а с утра самолетом их доставили в Курск.

Он рассказал, как их пытали, как включали кипяток и холодную воду. Ногу Сергею доломали, она у него вращалась на 360 градусов. Их постоянно ставили на колени, а нога не подчинялась.

Дважды сердце Сергея останавливалось. Россияне его реанимировали, чтобы пытать дальше. Когда Клавдия слышала, что делали с ее сыном, чувствовала, что попала в психбольницу. До сих пор не знает, должна была ли это услышать.

Семья имеет право на признание Сергея пленным и получение государственной помощи. Но Сергей до сих пор считается пропавшим без вести. Семье заявляют, что доказательств, что он был в плену, нет, поэтому не будет и помощи.

— Но у нас есть свидетельство о смерти, врачебное заключение, тело вернули в рамках официального обмена. Это же не буханку хлеба из России привезти, это человека вернули, его тело! И это должно быть где-то зафиксировано. Даже свидетель нашелся. Обидно, что от нас хотят справок, а каких, они сами не знают, — говорит сестра убитого Нина.

