Брата похоронил под забором, сам уехал на велосипеде: исповедь мужа из Покровска

Покровск — в этом прифронтовом городе, где ежедневно раздаются взрывы, каждая история — это отдельная глава войны, написанная человеческой болью.

Один из местных жителей поделился своим страшным опытом, который является мощным свидетельством реалий, с которыми сталкивается гражданское население.

Мужчина рассказал, как российский самолёт сбросил бомбу, а взрывная волна с такой силой отбросила его назад в дом, что на его лице остались ожоги.

Я думал, что ослеп, — вспоминает он, добавляя, что хоть его зрение частично восстановилось, оно значительно ухудшилось.

Эта личная трагедия — лишь часть более широкой картины потерь, ведь мужчина лишился брата, погибшего возле рынка.

Самой жуткой деталью его рассказа являются импровизированные захоронения, которые стали привычной практикой в Покровске.

Из-за постоянных обстрелов и невозможности похоронить погибших на кладбище, местные жители хоронят людей во дворах, цветниках и даже в огородах.

Несмотря на пережитый ужас, мужчина призывает тех, кто ещё не решился уехать, не медлить с эвакуацией.

Я сам ждал год, прежде чем перевезти жену и дочь, эта возможность может исчезнуть в любой момент, — говорит он.

Эта исповедь — не просто история одного человека.

Это крик души, который отражает ужасные последствия войны для мирного населения. А еще напоминает о цене промедления, которая может стоить жизни.

Ранее командир батальона ДШВ рассказывал о постоянных попытках окупантов штурмовать Покровск и ситуацию на фронте в этом прифронтовом городе.