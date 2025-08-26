Брата похоронил под забором, сам уехал на велосипеде: исповедь мужа из Покровска

Покровск — в этом прифронтовом городе, где ежедневно раздаются взрывы, каждая история — это отдельная глава войны, написанная человеческой болью.
Один из местных жителей поделился своим страшным опытом, который является мощным свидетельством реалий, с которыми сталкивается гражданское население.
Мужчина рассказал, как российский самолёт сбросил бомбу, а взрывная волна с такой силой отбросила его назад в дом, что на его лице остались ожоги.
Я думал, что ослеп, — вспоминает он, добавляя, что хоть его зрение частично восстановилось, оно значительно ухудшилось.
Эта личная трагедия — лишь часть более широкой картины потерь, ведь мужчина лишился брата, погибшего возле рынка.
Самой жуткой деталью его рассказа являются импровизированные захоронения, которые стали привычной практикой в Покровске.
Из-за постоянных обстрелов и невозможности похоронить погибших на кладбище, местные жители хоронят людей во дворах, цветниках и даже в огородах.
Несмотря на пережитый ужас, мужчина призывает тех, кто ещё не решился уехать, не медлить с эвакуацией.
Я сам ждал год, прежде чем перевезти жену и дочь, эта возможность может исчезнуть в любой момент, — говорит он.
Эта исповедь — не просто история одного человека.
Это крик души, который отражает ужасные последствия войны для мирного населения. А еще напоминает о цене промедления, которая может стоить жизни.
Ранее командир батальона ДШВ рассказывал о постоянных попытках окупантов штурмовать Покровск и ситуацию на фронте в этом прифронтовом городе.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!