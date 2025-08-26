Брата поховав під парканом, сам виїхав на велосипеді: сповідь чоловіка з Покровська

Покровськ — у цьому прифронтовому місті, де щодня лунають вибухи, кожна історія — це окрема глава війни, написана людським болем.

Один із місцевих мешканців, поділився своїм страшним досвідом, що є потужним свідченням реалій, з якими стикається цивільне населення.

Чоловік розповів, як російський літак скинув бомбу, а вибухова хвиля з такою силою відкинула його назад до будинку, що на його обличчі залишилися опіки.

Я думав, що осліп, — пригадує він, додаючи, що хоча його зір частково відновився, він значно погіршився.

Ця особиста трагедія — лише частина ширшої картини втрат, адже чоловік втратив брата, який загинув біля ринку.

Найбільш моторошною деталлю його розповіді є імпровізовані поховання, які стали звичною практикою в Покровську.

Через постійні обстріли та неможливість поховати загиблих на цвинтарі, місцеві жителі ховають людей у дворах, квітниках і навіть у городах.

Попри все пережитий жах, чоловік закликає тих, хто ще не наважився виїхати, не зволікати з евакуацією.

Я сам чекав рік, перш ніж перевезти дружину і дочку, ця можливість може зникнути будь-якої миті — каже він.

Ця сповідь — не просто історія однієї людини.

Це крик душі, який відображає жахливі наслідки війни для мирного населення, а також важливе нагадування про ціну зволікання, що може коштувати життя.