Історії Розповіді

Брата поховав під парканом, сам виїхав на велосипеді: сповідь чоловіка з Покровська

Марія Дзюба, редакторка сайту 26 Серпня 2025, 08:00
Брата поховав під парканом, сам виїхав на велосипеді: сповідь чоловіка з Покровська
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь