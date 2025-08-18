Для тебе Війна в Україні

Розстріляв людину і втік: окупант вчинив черговий злочин біля Покровська

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 18 Серпня 2025, 16:53
Розстріляв людину і втік: окупант вчинив черговий злочин біля Покровська

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь