Не є секретом, що російські окупанти часто отримують накази згори — розстрілювати цивільних та полонених українців. Це роблять з багатьох причин: аби люди не передавали інформацію, аби їх не треба було утримувати в полоні, а також з причини, що росіяни прийшли на українську землю убивати.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що на Покровському напрямку, у селищі Родинському, російський окупант розстріляв цивільного. Що про це відомо — ділимося у матеріалі Вікон.

Росіянин розстріляв цивільного у Родинському

Правоохоронці повідомляють, що відео розстрілу російським військовим українського цивільного було опубліковане в одному з Telegram-каналів.

Усе відбулося у селищі Родинське, що на Покровському напрямку фронту.

Військовослужбовець ЗС РФ з білою пов’язкою на руці відкрив прицільний вогонь по цивільній особі. Надалі він підійшов до жертви, яка лежала на дорозі, та, оглянувши її, втік з місця злочину.

В Офісі Генерального прокурора повідомили про початок розслідування воєнного злочину. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли дані за фактом скоєння вбивства цивільної людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нині слідчі встановлюють всі обставини злочину і причетного.

Головне фото: ілюстративне Unsplash

