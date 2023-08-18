Сменила ФИО и стала “по матери”. Можно ли поменять отчество в Украине — история юной украинки

Несколько дней назад 16-летняя девушка сменила фамилию, имя и отчество на имя матери. То есть, теперь у нее не отчество, а “по матери”.

Об этом рассказала основательница Всеосвіта Леся Литвиненко. Ее дочь сменила ФИО, когда ей исполнилось 16 лет, и стала Литвиненко Станислава Лесиевна.

— Наверное, в Украине это первая женщина с женским отчеством, — отметила Леся Литвиненко. Она добавила, что этим Станислава продемонстрировала глубокое уважение матери.

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— Фамилию взяла своего настоящего отца, который ее воспитал. Имя выбрала то, каким я ее хотела назвать при рождении. Только отчество вызывает недоразумение — отчество должно быть, а не “по мамке”, — комментирует основательница Всеосвіта.

Можно ли изменить отчество

После этого случая возникает вопрос, можно ли заменить отчество на женское имя матери.

Согласно закону Украины №2450, который вступил в силу 1 января 2021 года, в Украине разрешено менять отчество гражданам страны.

Сменить отчество могут:

физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, имеет право на собственное усмотрение изменить свою фамилию и собственное имя и (или) отчество;

физическое лицо, достигшее четырнадцати лет, имеет право изменить свою фамилию и собственное имя и отчество с согласия родителей.

Если кто-то из родителей против смены ФИО, спор между ними может разрешаться органом опеки и попечительства.

При разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку, а также другие обстоятельства, удостоверяющие соответствие изменении отчества интересам ребенка.

Можно ли указывать имя матери в отчестве при рождении

26 августа 2020 года на сайте президента Украины появилась петиция о разрешении менять отчество на по матери или указывать его при рождении ребенка.

Впрочем, она набрала всего 638 подписей из нужных 25 тыс.

На сайте Министерства юстиции указано, что статьей 147 Семейного кодекса Украины определено, что собственное имя лица, записанного отцом ребенка, автоматически определяет отчество ребенка.

Если имя отца двойное, то отчество ребенка может быть записано в соответствии с одним из этих имен.

Отчество ребенка, рожденного женщиной, которая не состоит в браке, при условии, что отцовство в отношении ребенка не признано, определяется по имени лица, которое мать ребенка назвала его отцом.

Леся Литвиненко о выборе дочери

— Знаете, есть много мужчин, способных оплодотворить, много женщин, которые способны родить, однако не все они способны воспитать ответственного человека. Пожалуй, воспитание является сложным процессом во взрослении детей.

Наше воспитание повлияло на ее выбор иметь мое имя как отчество, демонстрируя глубокое уважение именно к матери, — делится она.

— Моя Стася феминистка. Она еще ребенок, многое не понимает и мы должны постоянно объяснять, что “права женщин” — это не о “писать стоя”, это право быть равным в социальной жизни и самостоятельно выбирать жизненный путь и нести ответственность за свой выбор, — говорит Литвиненко.

Кроме паспорта гражданина Украины можно оформить загранпаспорт. Он нужен для поездок за границу. Ранее мы рассказывали, как оформить загранпаспорт.

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