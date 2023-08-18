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Сменила ФИО и стала “по матери”. Можно ли поменять отчество в Украине — история юной украинки

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 августа 2023, 18:00
Чим можна змінити по батькові та хто це може зробити
Фото: Facebook

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