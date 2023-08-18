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Змінила ПІБ та стала “по матері”. Чи можна змінити по батькові в Україні — історія юної українки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Серпня 2023, 18:00
Чим можна змінити по батькові та хто це може зробити
Фото: Facebook

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