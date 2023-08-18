Змінила ПІБ та стала “по матері”. Чи можна змінити по батькові в Україні — історія юної українки

Кілька днів тому 16-річна дівчина змінила прізвище, ім’я та по батькові на ім’я матері. Тобто тепер вона стала не по батькові, а “по матері”.

Про це розповіла засновниця Всеосвіта Леся Литвиненко. Її донька змінила ПІБ, коли їй виповнилося 16 років, та стала Литвиненко Станіслава Лесіївна.

— Мабуть, в Україні це перша жінка з жіночим по батькові, — зазначила Леся Литвиненко. Вона додала, що цим Станіслава продемонструвала глибоку повагу до матері.

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— Прізвище взяла свого справжнього батька, який її виховав. Ім‘я обрала те, яким я її хотіла назвати при народженні. Лише по батькові викликає непорозуміння — по батькові має бути, а не “по мамкові”, — коментує засновниця Всеосвіта.

Чи можна змінити по батькові

Після цього випадку виникає питання, чи можна замінити по батькові на жіноче ім’я матері.

Згідно з законом України №2450, який набув чинності 1 січня 2021 року, в Україні дозволено міняти по батькові громадянам країни.

Змінити по батькові можуть:

фізична особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та власне ім’я та (або) по батькові;

фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище та власне ім’я, та по батькові за згодою батьків.

Якщо хтось з батьків проти зміни ПІБ, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування.

Під час вирішення спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

Чи можна вказувати ім’я матері в по батькові при народженні

26 серпня 2020 року на сайті президента України з’явилася петиція щодо дозволу змінювати по батькові на по матері або вказувати його при народженні дитини.

Утім, вона набрала лише 638 підписів з потрібних 25 000.

На сайті Мін’юсту вказано, що статтею 147 Сімейного кодексу України визначено, що власне ім’я особи, записаної батьком дитини, автоматично визначає по батькові дитини.

Якщо ім’я батька є подвійним, то по батькові дитини може бути записано відповідно до одного з цих імен.

По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.

Леся Литвиненко про вибір доньки

— Знаєте, є багато чоловіків, які здатні запліднити, багато жінок, які здатні народити, проте не всі вони здатні виховати дорослу відповідальну людину. Мабуть, виховання є найскладнішим процесом у дорослішанні дітей.

Наше виховання вплинуло на її вибір мати моє ім‘я “по батькові”, демонструючи глибоку повагу саме до матері, — ділиться вона.

— Моя Стася феміністка. Вона ще дитина, багато чого не розуміє і ми мусимо постійно пояснювати, що “права жінок” — це не про “пісяти навстоячки”, це право бути рівною в соціальному житті та самостійно обирати життєвий шлях і нести відповідальність за свій вибір, — говорить Литвиненко.

Крім паспорта громадянина України, можна оформити закордонний паспорт. Він потрібен для поїздок за кордон. Раніше ми розповідали, як оформити закордонний паспорт.

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