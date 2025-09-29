Пресс-тур в оккупацию: ряд медиа приняли участие в “экскурсии” от Минобороны РФ

Министерство иностранных дел Украины требует извинений от участников пропагандистского пресс-тура на оккупированных территориях. В частности, речь идет о ряде международных СМИ, сообщил спикер МИД Георгий Тихий.

По его словам, каждый участник события, организованного вражеским Минобороны, нарушил международное право и национальное законодательство Украины, поскольку пересек неконтролируемый участок госграницы.

— Они столкнутся с правовыми последствиями, включая запрет на въезд, — отметили в МИД.

МИД осудил пресс-тур РФ на оккупированных территориях: детали

Георгий Тихий подчеркнул, что принявшие в нем участие медиа столкнутся с дальновидными последствиями для репутации и деятельности в Украине. МИД официально обратится в их штаб-квартиры с требованием извиниться и прекратить такое поведение.

— Если российские военные преступники ведут вас за руку на землю, которую они украли и для которой принесли огромные страдания, только для того, чтобы представить вам фальшивый фасад — это не журналистика, а отбеливание военных преступлений.

В ведомстве добавили, что пока ряд СМИ “наслаждались своей поездкой”, организованной Минобороны России, по меньшей мере, 28 украинских журналистов незаконно содержатся в российских тюрьмах.

Их увольнение было и остается очень сложной задачей — например, усилия по освобождению репортера УНИАН Дмитрия Хилюка заняли много времени.

За время полномасштабного вторжения Россия совершила более 800 преступлений против журналистов и медиа в Украине, напомнил Тихий, и отметил, что эту реальность россияне не покажут иностранным журналистам.

— Россия — государство жесткой цензуры, и все это знают. Именно такие туры являются причиной того, что доверие к СМИ падает, и люди выбирают социальные сети вместо репортеров, не умеющих отличить добро от зла.

Спикер уже инициировал необходимую идентификацию списка медиа и их участников, чтобы ввести ограничения.

Напомним, что ранее правозащитная организация Truth Hounds сообщала, что РФ прицельно бьет по гостиницам в прифронтовых регионах, где чаще всего останавливаются иностранные журналисты. Поэтому они все реже останавливаются в гостиницах вблизи линии фронта.

Десятки журналистов погибли из-за российской агрессии. В основном они выполняли свои профессиональные обязанности. Их истории мы рассказывали раньше.

