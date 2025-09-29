Для тебя Новости

Пресс-тур в оккупацию: ряд медиа приняли участие в “экскурсии” от Минобороны РФ

Ирина Танасийчук, журналист сайта 29 сентября 2025, 12:00 2 мин.
Пресс-тур в оккупацию: ряд медиа приняли участие в “экскурсии” от Минобороны РФ
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь