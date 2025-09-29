Прес-тур в окупацію: низка медіа взяли участь в “екскурсії” від Міноборони РФ

Міністерство закордонних справ України вимагає вибачень від учасників пропагандистського прес-туру на окупованих територіях. Зокрема йдеться про низку міжнародних ЗМІ, повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

За його словами, кожен учасник події, організованої ворожим Міноборони, порушив міжнародне право та національне законодавство України, адже перетнув неконтрольовану ділянку держкордону.

— Вони зіткнуться з правовими наслідками, включно із заборону на в’їзд, — зазначили в МЗС.

МЗС засудила прес-тур РФ на окупованих територіях: деталі

Георгій Тихий підкреслив, що медіа, які взяли в ньому участь, зіткнуться з далекосяжними наслідками для репутації та діяльності в Україні. МЗС офіційно звернеться до їхніх штаб-квартир з вимогою перепросити й припинити таку поведінку.

— Якщо російські воєнні злочинці ведуть вас за руку на землю, яку вони вкрали та якій завдали величезних страждань, лише для того, щоб представити вам фальшивий фасад — це не журналістика, а відбілювання воєнних злочинів.

У відомстві додали, що поки низка ЗМІ “насолоджувалися своєю поїздкою”, організованою Міноборони Росії, щонайменше 28 українських журналістів незаконно утримуються у російських в’язницях.

Їхнє звільнення було і залишається надзвичайно складним завданням — наприклад, зусилля зі звільнення репортера УНІАН Дмитра Хилюка зайняли багато часу.

За час повномасштабного вторгнення Росія скоїла понад 800 злочинів проти журналістів та медіа в Україні, нагадав Тихий та зауважив, що цю реальність росіяни не покажуть іноземним журналістам.

— Росія є державою жорсткої цензури, і всі це знають. Саме такі тури є причиною того, що довіра до ЗМІ падає, і люди обирають соціальні мережі замість репортерів, які не вміють відрізнити добро від зла.

Речник вже ініціював необхідну ідентифікацію списку медіа та їхніх учасників, щоб запровадити обмеження.

Нагадаємо, що раніше правозахисна організація Truth Hounds повідомляла, що РФ прицільно б’є по готелях у прифронтових регіонах, де найчастіше зупиняються іноземні журналісти. Через це медійники все рідше зупиняються у готелях поблизу лінії фронту.

Десятки журналістів загинули через російську агресію. Здебільшого вони виконували свої професійні обов’язки. Їхні історії ми розповідали раніше.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!