Ссадины, кровоизлияния и ампутированные органы: тело Виктории Рощиной осмотрели медэксперты

Украинская правда совместно с редакцией Forbidden Stories представили материал в рамках международного проекта Viktoriia Project, призванного расследовать обстоятельства смерти Виктории Рощиной и других журналистов.

В ходе расследования им удалось пообщаться с начальником Департамента войны Офиса генпрокурора Юрием Белоусовым, который рассказал, что известно о пытках и гибели Виктории.

Отсутствующие органы и ссадины: на теле Виктории Рощиной нашли следы пыток

В ходе первого осмотра патологоанатомам удалось установить, что это тело женщины, хотя россияне вернули останки с пометкой “неустановленная особа мужского пола”. Экспертиза, проведенная следователями Офиса генпрокурора, выявила совпадение с ДНК Виктории Рощиной на 99%.

— Из-за состояния тела и его мумификации, по результатам судебно-медицинской экспертизы установить причины смерти не удалось, — рассказал Юрий Белоусов.

Впоследствии родители Виктории попросили провести дополнительную экспертизу, ведь сомневались в достоверности предыдущей.

В Офисе рассказали, что на теле женщины обнаружили многочисленные признаки пыток и жестокого обращения: ссадины, кровоизлияния на разных частях тела и сломанное ребро. Им также удалось установить признаки применения электротока.

Телесные повреждения были нанесены при жизни. Поэтому высока вероятность, что к ней применялась пытка, — отметил Белоусов.

Следственная группа, которая проводила расследование, подтвердила Украинской правде, что тело вернули с признаками вскрытия, которое производилось на территории России.

Проект Виктория узнал от своих собеседников в силовых ведомствах, что некоторые внутренние органы отсутствовали. Речь идет о головном мозге, глазных яблоках, а также части трахеи.

По мнению международного эксперта-патологоанатома, к которому обратились за мнением, отсутствием этих органов могли скрыть тот факт, что смерть наступила в результате удушения.

Сокамерница Виктории рассказала журналистам, что в Энергодаре ее сильно избивали током. По свидетельству еще одного мужчины, который пережил плен, оккупанты называли этот вид пыток “звонком Путину”: на ухо и на мизинец противоположной руки надевали прививку и давали ток. Удар поражает человека по диагонали.

— Знаю, что током пытали не раз. И она не говорила сколько раз, но говорила, что была вся синяя, — рассказывает женщина, которая находилась с Викторией в одной камере.

После перевозки журналистки в Мелитополь, ее, вероятно, кормили гнилым картофелем. Об этом рассказал отец Рощиной:

— Свидетельница, видевшая Викторию в Таганроге, мне рассказывала, что там кормили гнилым картофелем. И свидетель первые три месяца еду не ела. Ибо есть ее было невозможно. Но потом она начала есть все подряд, чтобы выжить.

Вика тоже не могла это есть. От недоедания она начала быстро худеть. Свидетельница рассказывала, что в какой-то момент охранники заставляли Вику есть.

Он предполагает, что Виктория пошла на это сознательно, чтобы заставить россиян уволить ее или перевести из СИЗО в больницу, где оказывали помощь.

Напомним, что другое расследование относительно обстоятельств смерти Рощиной тоже указывает на пытки журналистки.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.