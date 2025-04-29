Садна, крововиливи та відсутні органи: тіло Вікторії Рощиної оглянули медексперти

Українська правда спільно з редакцією Forbidden Stories представили матеріал в рамках міжнародного проєкту Viktoriia Project, який покликаний розслідувати обставини смерті журналістки Вікторії Рощиної та інших медійників.

Під час розслідування їм вдалося поспілкуватися з начальником Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрієм Бєлоусовим, який розповів, що відомо про катування та загибель Вікторії.

Відсутні органи та садна: на тілі Вікторії Рощиної знайшли сліди катувань

Під час першого огляду патологоанатомам вдалося встановити, що це тіло жінки, хоча росіяни повернули рештки з позначкою “невстановлена ​​особа чоловічої статі”. Експертиза, яку провели слідчі Офісу генпрокурора, виявили збіг з ДНК Вікторії Рощиної на 99%.

— Через стан тіла і його муміфікацію, за результатами судово-медичної експертизи, встановити причини смерті не вдалося, — розповів Юрій Бєлоусов.

Згодом батьки Вікторії попросили провести додаткову експертизу, адже мали сумніви в достовірності попередньої.

В Офісі розповіли, що на тілі жінки виявили численні ознаки катування та жорстокого поводження: садна, крововиливи на різних частинах тіла та зламане ребро. Їм також вдалося встановити ознаки застосування електроструму.

Тілесні ушкодження були спричинені за життя. Тому висока ймовірність, що до неї застосовувалось катування, — зазначив Бєлоусов.

Слідча група, яка проводила розслідування, підтвердила Українській правді, що тіло повернули з ознаками розтину, який робили на території Росії.

Проект Вікторія дізнався через своїх співрозмовників в силових відомствах, що деякі внутрішні органи були відсутні. Йдеться про головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї.

На думку міжнародного експерта-патологоанатома, до якого звернулися за думкою, відсутністю цих органів могли приховати той факт, що смерть настала внаслідок удушення.

Співкамерниця Вікторії розповіла журналістам, що в Енергодарі її сильно били струмом. За свідченням ще одного чоловіка, який пережив полон, окупанти називали цей вид катувань “дзвінком Путіну”: на вухо і на мізинець протилежної руки надягали прищепку і давали струм. Удар вражає людину по діагоналі.

— Знаю, що струмом катували не один раз. І вона не говорила, скільки разів, але казала, що була вся синя, — розповідає жінка, яка перебувала з Вікторією в одній камері.

Після перевезення журналістки до Мелітополя, її, ймовірно, годували гнилою картоплею. Про це розповів батько Рощиної:

— Свідок, яка бачила Вікторію в Таганрозі, мені розповідала, що там годували гнилою картоплею. І свідок перші три місяці ту їжу не їла. Бо їсти її було неможливо. Але потім вона почала їсти все підряд, аби вижити.

Віка теж не могла це їсти. Від недоїдання вона почала швидко худнути. Свідок розповідала, що в якийсь момент охоронці змушували Віку їсти.

Він припускає, що Вікторія пішла на це свідомо, щоб змусити росіян звільнити її, або перевести із СІЗО до лікарні, де надавали допомогу.

Нагадаємо, що інше розслідування щодо обставин смерті Рощиної теж вказує на катування журналістки.

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