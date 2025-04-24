Тіло журналістки Вікторії Рощиної, загиблої в полоні РФ, повернули на батьківщину — МВС

До України вже повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яку росіяни утримували у полоні з 2023 року. Про це в інтерв’ю виданню Цензор.нет розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

До України повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної: деталі

За словами представника МВС, це сталося ще у лютому 2025 року.

— Її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано її особу, — розповів Тимченко.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував, чому про повернення тіла не повідомляли протягом кількох місяців.

Він зазначив, що протягом певного часу потрібно було зберігати тишу, бо росіяни часто застосовують тактику підміну тіл. Тому на той момент не було впевненості, що це саме Вікторія.

— Зважаючи на катування та стан тіла, родина Рощиної попросила не одну, а кілька ДНК-експертиз. Наскільки мені відомо, експертизи проводили не тільки в Україні, але й закордоном, аби запевнитися, що це точно Віка, — додав чиновник.

Тож тепер, посилаючись на позицію МВС, можемо стверджувати: тіло журналістки — вдома. Росіяни вбили 27-літню медійницю, яку довгий час незаконно утримували й катували.

Пізніше очільник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов під час брифінгу повідомив, що також тривають експертизи встановлення причин смерті журналістки. Процес ускладнюється через стан тіла, його муміфікацію.

— На тілі загиблої були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму.

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Чим відома Вікторія Рощина

Журналістка вела репортажі з тимчасово окупованих територій. 3 серпня 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла в одному з населених пунктів, підконтрольних РФ.

Напередодні, 27 липня, вона вирушила з України до Польщі й приїхала до окупованих територій на Сході через Росію.

У травні 2024 року російська сторона підтвердила, що Рощина потрапила у полон. У жовтні рідним журналістки повідомили, що жінка померла ще 19 вересня. Пізніше стало відомо, що її катували та утримували у неналежних умовах.

Детальніше про розслідування щодо смерті Вікторії Рощиної ми розповідали раніше.

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