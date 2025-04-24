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Тіло журналістки Вікторії Рощиної, загиблої в полоні РФ, повернули на батьківщину — МВС

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 24 Квітня 2025, 11:23
тіло вікторії рощиної
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Тіло журналістки Вікторії Рощиної, загиблої в полоні РФ, повернули на батьківщину — МВС
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