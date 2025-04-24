Тело журналистки Виктории Рощиной, погибшей в плену РФ, вернули на родину — МВД

В Украину уже вернули тело журналистки Виктории Рощиной, которую россияне содержали в плену с 2023 года. Об этом в интервью Цензор.нет рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

В Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной: детали

По словам представителя МВД, это произошло еще в феврале 2025 года.

— Ее тело возвращено в рамках недавней репатриации в конце февраля этого года. С помощью ДНК-экспертизы идентифицирована ее личность, — рассказал Тимченко.

Председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин прокомментировал, почему о возвращении тела не сообщали в течение нескольких месяцев.

Он отметил, что в течение определенного времени нужно было сохранять тишину, потому что россияне часто применяют тактику замены тел. Поэтому на тот момент не было уверенности, что это Виктория.

— Учитывая пытки и состояние тела, семья Рощиной попросила не одну, а несколько ДНК-экспертиз. Насколько мне известно, экспертизы проводили не только в Украине, но и за границей, чтобы убедиться, что это точно Вика, — добавил чиновник.

Теперь, ссылаясь на позицию МВД, можем утверждать: тело журналистки — дома. Россияне убили 27-летнюю журналистку, которую долгое время незаконно удерживали и пытали.

Позже глава Департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов во время брифинга сообщил, что также продолжаются экспертизы установления причин смерти журналистки. Процесс усложняется из-за состояния тела, его мумификации.

— На теле погибшей были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на разных частях тела, сломанное ребро и возможные следы применения электротока.

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Чем известна Виктория Рощина

Журналистка вела репортажи с временно оккупированных территорий. 3 августа 2023 года стало известно, что Виктория Рощина пропала в одном из населенных пунктов, подконтрольных РФ.

Накануне, 27 июля, она отправилась из Украины в Польшу и приехала в оккупированные территории на востоке через Россию.

В мае 2024 года российская сторона подтвердила, что Рощина попала в плен. В октябре родным журналистки сообщили, что женщина скончалась еще 19 сентября. Позже стало известно, что ее пытали и содержали в ненадлежащих условиях.

Подробнее о расследовании смерти Виктории Рощиной мы рассказывали раньше.

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