Самый большой со времени Второй мировой: что известно об обмене заключенными между РФ и Западом

Вечером 1 августа 2024 года стало известно о крупнейшем со времен Второй мировой войны обмене заключенными между Россией и странами Запада — США и Германией. Обмен был проведен на территории Турции.

Что известно об обмене политических заключенных между странами, освобожденными сторонами договоренностей и как реагирует мир — рассказываем в материале.

1 августа 2024 состоялся обмен между Россией и США, Германией обмен заключенных по политическим причинам. В частности, Россия отдала Западу иностранных журналистов и общественных деятелей. США же обменяли российских агентов, лиц, задержанных за мошенничество и шпионаж, а также осужденного за убийство Вадима Красикова.

России отдали:

Президент РФ Владимир Путин лично встречал лиц, которых в Европе и США осудили за преступления. В частности, Путин обнял Вадима Красикова, которого признали виновным за убийство чеченского командира в Берлине 23 августа 2019: в Германии мужчину приговорили к пожизненному заключению.

Среди 16 политзаключенных, которых удалось вернуть домой на Западе, есть:

Известно, что в переговорах об обмене заключенными принимал участие президент США Джо Байден. Однако советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал на брифинге после обмена заключенными, что никаких взаимодействий непосредственно с Путиным не было.

Сам Джо Байден на брифинге отметил, что за день до обмена политзаключенные уже прибыли в Турцию, где и прошел масштабный обмен.

— Это очень хороший день. Сегодня мы возвращаем домой Пола, Эвана, Алсу, Владимира — трех граждан США, а также одного постоянного резидента США, — все четверо несправедливо сидели в тюрьме в России… Российские власти арестовали их, осудили на фейковых судах и отправили на длительные сроки в тюрьмы без каких-либо законных оснований. Никаких, — сказал Байден.

Потом он опубликовал фото освобожденных из российских тюрем граждан США, и добавил: после пережитых страданий эти американцы отправились в объятия своих семей.

After enduring unimaginable suffering and uncertainty, the Americans detained in Russia are safe, free, and have begun their journeys back into the arms of their families. pic.twitter.com/1rYNBTt9tJ