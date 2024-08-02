Самый большой со времени Второй мировой: что известно об обмене заключенными между РФ и Западом

Вечером 1 августа 2024 года стало известно о крупнейшем со времен Второй мировой войны обмене заключенными между Россией и странами Запада — США и Германией. Обмен был проведен на территории Турции.

Что известно об обмене политических заключенных между странами, освобожденными сторонами договоренностей и как реагирует мир — рассказываем в материале.

Обмен политических заключенных между РФ и Западом: что известно

1 августа 2024 состоялся обмен между Россией и США, Германией обмен заключенных по политическим причинам. В частности, Россия отдала Западу иностранных журналистов и общественных деятелей. США же обменяли российских агентов, лиц, задержанных за мошенничество и шпионаж, а также осужденного за убийство Вадима Красикова.

России отдали:

Артем и Анна Дульцевы;

Павел Рубцов — агент ГРУ;

Роман Селезнев — хакер, осужденный на 27 лет за кражу персональных данных;

Владислав Клюшин;

Михаил Микушин;

Вадим Конощенок;

Вадим Красиков.

Президент РФ Владимир Путин лично встречал лиц, которых в Европе и США осудили за преступления. В частности, Путин обнял Вадима Красикова, которого признали виновным за убийство чеченского командира в Берлине 23 августа 2019: в Германии мужчину приговорили к пожизненному заключению.

Среди 16 политзаключенных, которых удалось вернуть домой на Западе, есть:

Илья Яшин;

Владимир Кара-Мурза;

Алсу Курмашева — журналистка Радио Свобода;

Андрей Пивоваров;

Олег Орлов;

Александра Скочиленко;

Лилия Чанышева;

Ксения Фадеева;

Рико Кригер;

Кевин Лик;

Демури Воронин;

Эван Гершкович — журналист The Wall Street Journal;

Пол Вилан — бывший морпех.

Что известно об обмене заключенными

Известно, что в переговорах об обмене заключенными принимал участие президент США Джо Байден. Однако советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал на брифинге после обмена заключенными, что никаких взаимодействий непосредственно с Путиным не было.

Было широкое взаимодействие с российскими чиновниками… Эти каналы очень чувствительны и их нужно беречь именно по этой причине, поскольку наличие этих чувствительных каналов позволяет получать такие результаты, — сказал чиновник.

Сам Джо Байден на брифинге отметил, что за день до обмена политзаключенные уже прибыли в Турцию, где и прошел масштабный обмен.

— Это очень хороший день. Сегодня мы возвращаем домой Пола, Эвана, Алсу, Владимира — трех граждан США, а также одного постоянного резидента США, — все четверо несправедливо сидели в тюрьме в России… Российские власти арестовали их, осудили на фейковых судах и отправили на длительные сроки в тюрьмы без каких-либо законных оснований. Никаких, — сказал Байден.

Потом он опубликовал фото освобожденных из российских тюрем граждан США, и добавил: после пережитых страданий эти американцы отправились в объятия своих семей.

After enduring unimaginable suffering and uncertainty, the Americans detained in Russia are safe, free, and have begun their journeys back into the arms of their families. pic.twitter.com/1rYNBTt9tJ — President Biden (@POTUS) August 1, 2024

Байден также отметил, что в обмен на заключенных в России Запад отдал лиц, находившихся в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Он также добавил, что участниками такого обмена стали и другие страны-партнеры США.

— Это соглашение было бы невозможно без наших союзников — Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции. Все они стояли с нами. Они поддержали нас и приняли смелые решения, освободив находившихся в их странах заключенных… и оказав логистическую помощь, чтобы вернуть американцев домой.

Это подтвердил глава правительства Польши Дональд Туск: он отметил важную роль Польши в этом процессе.

— Только завершилась операция по обмену пленными, в рамках которой РФ покинули российские оппозиционеры и граждане стран НАТО, задержанные в РФ. Операция стала возможна благодаря преданности нашего государства, — написал он в социальной сети Х.

Обмен заключенными РФ и Запада: реакция мира

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение об обмене приговоренного к пожизненному заключению Вадима Красикова было принято в пользу политических заключенных Кремля.

Об этом он заявил в аэропорту Кельна.

Ни для кого не было легким решение депортировать убийцу, приговоренного к пожизненному заключению после нескольких лет заключения, — сказал Шольц.

Напомним, что больше месяца назад Украина вернула домой гражданских пленных, которых Россия незаконно держала в тюрьмах. Что известно об этом событии и что рассказал бывший заключенный Нариман Джелял, рассказывали ранее.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.