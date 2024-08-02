Самый большой со времени Второй мировой: что известно об обмене заключенными между РФ и Западом

Вечером 1 августа 2024 года стало известно о крупнейшем со времен Второй мировой войны обмене заключенными между Россией и странами Запада — США и Германией. Обмен был проведен на территории Турции.
Что известно об обмене политических заключенных между странами, освобожденными сторонами договоренностей и как реагирует мир — рассказываем в материале.
1 августа 2024 состоялся обмен между Россией и США, Германией обмен заключенных по политическим причинам. В частности, Россия отдала Западу иностранных журналистов и общественных деятелей. США же обменяли российских агентов, лиц, задержанных за мошенничество и шпионаж, а также осужденного за убийство Вадима Красикова.
России отдали:
Президент РФ Владимир Путин лично встречал лиц, которых в Европе и США осудили за преступления. В частности, Путин обнял Вадима Красикова, которого признали виновным за убийство чеченского командира в Берлине 23 августа 2019: в Германии мужчину приговорили к пожизненному заключению.
Среди 16 политзаключенных, которых удалось вернуть домой на Западе, есть:
Известно, что в переговорах об обмене заключенными принимал участие президент США Джо Байден. Однако советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал на брифинге после обмена заключенными, что никаких взаимодействий непосредственно с Путиным не было.
Было широкое взаимодействие с российскими чиновниками… Эти каналы очень чувствительны и их нужно беречь именно по этой причине, поскольку наличие этих чувствительных каналов позволяет получать такие результаты, — сказал чиновник.
Было широкое взаимодействие с российскими чиновниками… Эти каналы очень чувствительны и их нужно беречь именно по этой причине, поскольку наличие этих чувствительных каналов позволяет получать такие результаты, — сказал чиновник.
Сам Джо Байден на брифинге отметил, что за день до обмена политзаключенные уже прибыли в Турцию, где и прошел масштабный обмен.
— Это очень хороший день. Сегодня мы возвращаем домой Пола, Эвана, Алсу, Владимира — трех граждан США, а также одного постоянного резидента США, — все четверо несправедливо сидели в тюрьме в России… Российские власти арестовали их, осудили на фейковых судах и отправили на длительные сроки в тюрьмы без каких-либо законных оснований. Никаких, — сказал Байден.
Потом он опубликовал фото освобожденных из российских тюрем граждан США, и добавил: после пережитых страданий эти американцы отправились в объятия своих семей.
After enduring unimaginable suffering and uncertainty, the Americans detained in Russia are safe, free, and have begun their journeys back into the arms of their families. pic.twitter.com/1rYNBTt9tJ— President Biden (@POTUS) August 1, 2024
After enduring unimaginable suffering and uncertainty, the Americans detained in Russia are safe, free, and have begun their journeys back into the arms of their families. pic.twitter.com/1rYNBTt9tJ
Байден также отметил, что в обмен на заключенных в России Запад отдал лиц, находившихся в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.
Он также добавил, что участниками такого обмена стали и другие страны-партнеры США.
Он также добавил, что участниками такого обмена стали и другие страны-партнеры США.
— Это соглашение было бы невозможно без наших союзников — Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции. Все они стояли с нами. Они поддержали нас и приняли смелые решения, освободив находившихся в их странах заключенных… и оказав логистическую помощь, чтобы вернуть американцев домой.
Это подтвердил глава правительства Польши Дональд Туск: он отметил важную роль Польши в этом процессе.
— Только завершилась операция по обмену пленными, в рамках которой РФ покинули российские оппозиционеры и граждане стран НАТО, задержанные в РФ. Операция стала возможна благодаря преданности нашего государства, — написал он в социальной сети Х.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение об обмене приговоренного к пожизненному заключению Вадима Красикова было принято в пользу политических заключенных Кремля.
Об этом он заявил в аэропорту Кельна.
Ни для кого не было легким решение депортировать убийцу, приговоренного к пожизненному заключению после нескольких лет заключения, — сказал Шольц.
Ни для кого не было легким решение депортировать убийцу, приговоренного к пожизненному заключению после нескольких лет заключения, — сказал Шольц.
Напомним, что больше месяца назад Украина вернула домой гражданских пленных, которых Россия незаконно держала в тюрьмах. Что известно об этом событии и что рассказал бывший заключенный Нариман Джелял, рассказывали ранее.
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