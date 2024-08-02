Найбільший з часу Другої світової: що відомо про обмін увʼязненими між РФ і Заходом

Увечері 1 серпня 2024 року стало відомо про найбільший з часів Другої світової війни обмін увʼязненими між Росією та країнами Заходу — США та Німеччиною. Обмін провели на території Туреччини.

Що відомо про обмін політичних вʼязнів між країнами, кого звільнили сторони домовленостей та як реагує світ — розповідаємо у матеріалі.

Обмін політичних вʼязнів між РФ та Заходом: що відомо

1 серпня 2024 року відбувся обмін між Росією та США, Німеччиною обмін увʼязнених з політичних причин. Зокрема, Росія віддала Заходу іноземних журналістів та громадських діячів. Натомість США обміняли російських агентів, осіб, затриманих за шахрайство та шпигунство, а також засудженого за вбивство Вадима Красікова.

Росії віддали:

Артем і Анна Дульцеви;

Павло Рубцов — агент ГРУ;

Роман Селезньов — хакер, засуджений на 27 років за крадіжку персональних даних;

Владислав Клюшин;

Михайло Мікушин;

Вадим Конощенок;

Вадим Красіков.

Президент РФ Володимир Путін особисто зустрічав осіб, яких в Європі та США засудили за злочини. Зокрема, Путін обійняв Вадима Красікова, якого визнали винним за вбивство чеченського командира в Берліні 23 серпня 2019 року: у Німеччині чоловіка засудили до довічного увʼязнення.

Серед 16 політвʼязнів, ких вдалося повернути додому на Заході, є:

Ілля Яшин;

Володимир Кара-Мурза;

Алсу Курмашева — журналістка Радіо Свобода;

Андрій Пивоваров;

Олег Орлов;

Олександра Скочиленко;

Лілія Чанишева;

Ксенія Фадєєва;

Ріко Крігер;

Кевін Лік;

Демурі Воронін;

Еван Гершкович — журналіст The Wall Street Journal;

Пол Вілан — колишній морпіх.

Що відомо про обмін увʼязненими

Відомо, що у переговорах про обмін увʼязненими брав участь президент США Джо Байден. Одначе радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зазначав на брифінгу після обміну увʼязненими, що ніяких взаємодій безпосередньо з Путіним не було.

Була широка взаємодія з російськими посадовцями… Ці канали дуже чутливі і їх потрібно берегти саме з цієї причини, оскільки наявність цих чутливих каналів дозволяє нам отримувати такі результати, — сказав посадовець.

Сам Джо Байден на брифінгу зазначив, що за день до обміну політвʼязні вже прибули до Туреччини, де й відбувся масштабний обмін.

— Це дуже хороший день. Сьогодні ми повертаємо додому Пола, Евана, Алсу, Володимира — трьох громадян США, а також одного постійного резидента США, — всі четверо несправедливо сиділи у в’язниці в Росії… Російська влада заарештувала їх, засудила на фейкових судах і відправила на тривалі терміни до в’язниць без будь-яких законних підстав. Жодних, — сказав Байден.

Згодом він опублікував фото звільнених з російських вʼязниць громадян США та додав: після пережитих страждань ці американці відправилися в обійми до своїх родин.

After enduring unimaginable suffering and uncertainty, the Americans detained in Russia are safe, free, and have begun their journeys back into the arms of their families. pic.twitter.com/1rYNBTt9tJ — President Biden (@POTUS) August 1, 2024

Байден також зазначив, що в обмін на увʼязнених у Росії, Захід віддав осіб, які перебували у США, Німеччині, Норвегії, Словенії та Польщі.

Він також додав, що учасниками такого обміну стали й інші країни-партнери США.

— Ця угода була б неможливою без наших союзників — Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Туреччини. Вони всі стояли з нами. Вони підтримали нас і прийняли сміливі рішення, звільнивши в’язнів, які перебували в їхніх країнах… і надавши логістичну допомогу, щоб повернути американців додому.

Це підтвердив й голова уряду Польщі Дональд Туск: він зазначив важливу роль Польщі у цьому процесі.

— Щойно завершилася операція з обміну полоненими, в рамках якої РФ залишили російські опозиціонери та громадяни країн НАТО, затримані у РФ. Операція стала можливою завдяки відданості нашої держави, — написав він у соціальній мережі Х.

Обмін увʼязненими РФ та Заходу: реакція світу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення про обмін засудженого до довічного увʼязнення Вадима Красікова було ухвалене на користь життя політичних вʼязнів Кремля.

Про це він заявив в аеропорту Кельна.

Ні для кого не було легким рішення депортувати вбивцю, засудженого до довічного ув’язнення після кількох років ув’язнення, — сказав Шольц.

Нагадаємо, що понад місяць тому Україна повернула додому цивільних полонених, яких Росія незаконно утримувала у вʼязницях. Що відомо про цю подію та що розповів колишній увʼязнений Наріман Джелял, розповідали раніше.

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