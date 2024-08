Найбільший з часу Другої світової: що відомо про обмін увʼязненими між РФ і Заходом

Увечері 1 серпня 2024 року стало відомо про найбільший з часів Другої світової війни обмін увʼязненими між Росією та країнами Заходу — США та Німеччиною. Обмін провели на території Туреччини.

Що відомо про обмін політичних вʼязнів між країнами, кого звільнили сторони домовленостей та як реагує світ — розповідаємо у матеріалі.

1 серпня 2024 року відбувся обмін між Росією та США, Німеччиною обмін увʼязнених з політичних причин. Зокрема, Росія віддала Заходу іноземних журналістів та громадських діячів. Натомість США обміняли російських агентів, осіб, затриманих за шахрайство та шпигунство, а також засудженого за вбивство Вадима Красікова.

Росії віддали:

Президент РФ Володимир Путін особисто зустрічав осіб, яких в Європі та США засудили за злочини. Зокрема, Путін обійняв Вадима Красікова, якого визнали винним за вбивство чеченського командира в Берліні 23 серпня 2019 року: у Німеччині чоловіка засудили до довічного увʼязнення.

Серед 16 політвʼязнів, ких вдалося повернути додому на Заході, є:

Відомо, що у переговорах про обмін увʼязненими брав участь президент США Джо Байден. Одначе радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зазначав на брифінгу після обміну увʼязненими, що ніяких взаємодій безпосередньо з Путіним не було.

Сам Джо Байден на брифінгу зазначив, що за день до обміну політвʼязні вже прибули до Туреччини, де й відбувся масштабний обмін.

— Це дуже хороший день. Сьогодні ми повертаємо додому Пола, Евана, Алсу, Володимира — трьох громадян США, а також одного постійного резидента США, — всі четверо несправедливо сиділи у в’язниці в Росії… Російська влада заарештувала їх, засудила на фейкових судах і відправила на тривалі терміни до в’язниць без будь-яких законних підстав. Жодних, — сказав Байден.

Згодом він опублікував фото звільнених з російських вʼязниць громадян США та додав: після пережитих страждань ці американці відправилися в обійми до своїх родин.

After enduring unimaginable suffering and uncertainty, the Americans detained in Russia are safe, free, and have begun their journeys back into the arms of their families. pic.twitter.com/1rYNBTt9tJ