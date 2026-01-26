Арктический циклон в США: более 11 000 отмененных рейсов и массовые блекауты

Мощный зимний циклон, принесший экстремальные морозы, рекордные снегопады и ледяные дожди, охватил колоссальную территорию Соединенных Штатов — от долины Огайо до Новой Англии. Арктический фронт, прорвавшийся на восток от Скалистых гор, фактически парализовал жизнь целых регионов. Об этом сообщает агентство Reuters.

По последним сводкам, в зоне действия штормового предупреждения оказались около 118 миллионов человек. Метеорологи прогнозируют затяжной транспортный коллапс, а энергетики уже фиксируют критические нагрузки на электросети из-за аномально низких температур.

В общей сложности рекомендации не покидать свои дома без крайней необходимости получили свыше 157 миллионов американцев. География разгула стихии впечатляет: от скованных льдом северных границ с Канадой до нетипично холодных штатов на побережье Мексиканского залива.

Ситуация на Северных равнинах оценивается как критическая. Из-за порывистого ветра реальная температура ощущается как -45°C (-50°F), что создает мгновенную угрозу обморожения при нахождении на улице.

Наиболее интенсивные осадки — более 30 сантиметров снега — зафиксированы в Колорадо, Иллинойсе, Нью-Йорке и Пенсильвании. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул уже мобилизовала подразделения Национальной гвардии для ликвидации последствий шторма в мегаполисе и долине Гудзона.

Снежный коллапс и обледенение: какие регионы пострадали больше всего

Авиасообщение в стране практически парализовано. По данным сервиса FlightAware, отменено более 11 000 рейсов. Столичный аэропорт имени Рональда Рейгана полностью прекратил прием и отправку самолетов, а в крупнейших хабах Нью-Йорка, Филадельфии и Шарлотта отменено до 80% всех вылетов.

Южные штаты приняли на себя удар ледяной стихии. Слой льда толщиной до 2,5 см вызвал массовые обрывы линий электропередачи. К вечеру воскресенья без электроэнергии остались более миллиона потребителей в восьми штатах. Самая сложная ситуация сложилась в Теннесси — на этот штат приходится треть всех отключений в стране.

Президент Дональд Трамп присвоил шторму статус «исторического» и подписал указы о введении чрезвычайного положения в десяти штатах. В общей сложности режим ЧС действует в 17 штатах и округе Колумбия.

Чтобы предотвратить полный крах энергосистемы, Министерство энергетики разрешило Техасу и штатам Среднеатлантического региона задействовать резервные мощности, временно игнорируя экологические ограничения.

Несмотря на то, что эпицентр циклона в понедельник начнет смещаться в сторону Атлантики, синоптики не обещают скорого потепления. Новая волна арктического воздуха законсервирует ледяной панцирь на дорогах и ЛЭП еще на несколько суток.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм подчеркнула, что главная опасность сейчас заключается в длительности холодов. Экстремально низкие температуры не позволяют ремонтным бригадам оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

