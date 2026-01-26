Арктичний циклон у США: понад 11 000 скасованих рейсів та масові блекаути

Масштабний зимовий циклон, що приніс із собою екстремальні морози та руйнівне комбо зі снігопадів і крижаного дощу, накрив величезну територію США — від долини Огайо до Нової Англії. Арктичне повітря, яке прорвалося на схід від Скелястих гір, фактично поставило життя регіону на паузу. Про це пише Reuters.

За останніми даними, у зоні дії штормового попередження опинилися близько 118 мільйонів людей. Метеорологи прогнозують тривалі збої в роботі транспортної системи, а енергетики вже звітують про критичне навантаження на мережі через аномальні температурні показники.

Арктичний циклон у США: понад 150 мільйонів людей опинилися в зоні стихійного лиха

Загалом понад 157 мільйонів американців отримали рекомендації не залишати домівок без нагальної потреби. Географія негоди вражає: від замерзаючих прикордонних районів з Канадою до нетипово холодних південних штатів поблизу Мексиканської затоки.

На Північних рівнинах ситуація критична — через шквалистий вітер реальна температура відчувається як -45°C (-50°F), що створює миттєву загрозу обмороження.

Найбільше снігу — понад 30 сантиметрів — випало в Колорадо, Іллінойсі, Нью-Йорку та Пенсільванії. Губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хохул уже залучила підрозділи Національної гвардії для боротьби з наслідками стихії в мегаполісі та долині Гудзона.

Сніговий колапс та рекордне обледеніння: які штати постраждали найбільше

Авіаційне сполучення в країні практично зупинене. За даними сервісу FlightAware, скасовано понад 11 000 рейсів. Столичний аеропорт імені Рональда Рейгана повністю припинив роботу, а в хабах Нью-Йорка, Філадельфії та Шарлотти скасовано до 80% вильотів.

Південні штати потерпають від обледеніння. Товстий шар льоду (до 2,5 см) спричинив масовий обрив ліній електропередач. Станом на вечір неділі без світла залишилися понад мільйон споживачів у восьми штатах. Найважча ситуація в Теннессі, на який припадає третина всіх відключень.

Президент Дональд Трамп надав шторму статус історичного та підписав укази про введення надзвичайного стану в десяти штатах. Загалом особливий режим діє у 17 штатах та окрузі Колумбія.

Аби уникнути повного колапсу енергосистеми, Міністерство енергетики дозволило Техасу та середньоатлантичним штатам задіяти резервні потужності в обхід екологічних лімітів.

Попри те, що епіцентр циклону в понеділок має зміститися в бік Атлантики, полегшення не прогнозують. Нова хвиля арктичного повітря законсервує крижаний панцир на дорогах та лініях електропередач ще на кілька днів.

Як зазначила міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем, головна небезпека зараз — у тривалості холодів, які не дозволяють службам оперативно відновити пошкоджену інфраструктуру.

