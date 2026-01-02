Циклон Tizian в Україні: зміни в погоді, штормовий вітер та потепління

Новий рік зустрів українців справжньою казкою — легким снігом та помірними морозами. Проте святкова ідилія тривала недовго, адже на зміну стабільності приходить метеорологічне збурення.

Над країною починає панувати новий атмосферний гість, що змусить багатьох відчути на собі примхи природи.

Циклон Tizian: що це таке та звідки він з’явився

Якщо говорити простою мовою, циклон Tizian — що це таке? Це потужна повітряна маса, яка сформувалася над акваторією Балтійського моря. Наразі він активно просувається вглиб Центральної та Східної Європи. Для пересічного громадянина циклон Tizian що означаєнасамперед кінець спокійного періоду: він несе із собою стрімкі перепади тиску та поривчастий вітер.

Які принесе циклон Tizian в Україні зміни в погоді: прогноз фахівців

Українські синоптики про циклон Tizian попереджають заздалегідь, адже він кардинально перепише погодний сценарій. Замість стійких градусів на нас чекають справжні гойдалки. Як зазначає відома синоптикиня Наталка Діденко, циклон Tizian в Україні зміни в погодіспричинить дуже різкі: тиск стрибатиме, а вітер посилиться до штормових значень.

Основні прикмети найближчих днів:

Стрибки температури від мінусових значень до відлиги;

Штормовий південно-західний вітер із поривами 15–20 м/с (у Карпатах — до 25 м/с);

Погіршення самопочуття у метеозалежних людей через коливання тиску та магнітні бурі.

Циклон Tizian та потепління: як зміниться температура

Хоча багатьом хочеться сонця, циклон Tizian потепління принесе у супроводі вогкості та опадів. У Києві вже 2 січня вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки 0°C, хоча ніч ще буде морозною (до -9°C). На Заході та Півночі очікується невеликий мокрий сніг, який може спричинити ожеледицю на дорогах.

На решті території України істотних опадів не передбачається, проте сильний вітер буде відчутним всюди. Синоптики наголошують, що циклон Tizian — це лише тимчасова відлига, тому не варто ховати теплі речі.

Зміна погоди може спровокувати судинні проблеми та мігрені, тому лікарі радять уважніше стежити за здоров’ям. Таким чином, циклон Tizian в Україні офіційно відкриває сезон мінливої січневої погоди, де кожен наступний день може стати сюрпризом.

