Лечение шрамов и стоматология: новые бесплатные услуги для ветеранов с 2026 года

Украинская система здравоохранения расширяет перечень бесплатных услуг для защитников и защитниц. Уже с января 2026 года ветераны смогут получить доступ к специализированным процедурам по коррекции шрамов и ожогов, а также услуги длительного медицинского ухода. О будущих нововведениях рассказала Юлия Свириденко.
Новые возможности: эстетика и восстановление
По словам чиновницы, государство адаптирует медицинскую систему под реальные, а не бумажные потребности военных. Одним из ключевых запросов является устранение последствий боевых травм на коже.
С Нового года заработает программа коррекции рубцовых изменений после ожогов и ранений. Это важный шаг не только для физического комфорта, но и для психологической адаптации бойцов в гражданской жизни.
Также вводится пакет длительного медицинского наблюдения для тех, кто нуждается в постоянном внимании врачей.
Стоматология: итоги 2025 года
В качестве примера эффективной работы новых подходов в правительстве приводят программу бесплатной стоматологии. В течение 2025 года ею воспользовались почти 94 тысячи пациентов.
Государство покрывает весь спектр услуг: от первичного осмотра и лечения кариеса до сложного протезирования.
Государство должно позаботиться о восстановлении здоровья зубов после сложных условий службы или возвращения из плена, — подчеркнула Свириденко.
Важный момент: услуга работает по принципу деньги ходят за пациентом. Она не привязана к месту прописки или регистрации. Получить лечение можно в любом из более 500 медицинских учреждений по всей Украине, имеющих соответствующий договор с НСЗУ.
Что еще доступно ветеранам
Кабмин продолжает финансировать и другие критически важные направления. Среди действующих программ остаются:
- Расширенная первичная медицинская помощь;
- Профессиональная психологическая поддержка;
- Офтальмологические услуги (лечение зрения);
- Курсы реабилитации за границей.
Все доступные опции, инструкции и перечень учреждений собраны на единой цифровой платформе Ветеран.Про. Там ветераны и их семьи могут узнать, как оформить необходимые документы и где получить помощь.
Льготы не предоставляются автоматически после получения удостоверения. Их нужно оформить, подав соответствующее заявление. Как оформить льготы УБД, мы писали в другом материале.
