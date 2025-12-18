Лечение шрамов и стоматология: новые бесплатные услуги для ветеранов с 2026 года

Украинская система здравоохранения расширяет перечень бесплатных услуг для защитников и защитниц. Уже с января 2026 года ветераны смогут получить доступ к специализированным процедурам по коррекции шрамов и ожогов, а также услуги длительного медицинского ухода. О будущих нововведениях рассказала Юлия Свириденко.

Новые возможности: эстетика и восстановление

По словам чиновницы, государство адаптирует медицинскую систему под реальные, а не бумажные потребности военных. Одним из ключевых запросов является устранение последствий боевых травм на коже.

С Нового года заработает программа коррекции рубцовых изменений после ожогов и ранений. Это важный шаг не только для физического комфорта, но и для психологической адаптации бойцов в гражданской жизни.

Также вводится пакет длительного медицинского наблюдения для тех, кто нуждается в постоянном внимании врачей.

Читать по теме Ветераны получат расширенные услуги у семейного врача — какие именно Читай, какие услуги станут доступны ветеранам.

Стоматология: итоги 2025 года

В качестве примера эффективной работы новых подходов в правительстве приводят программу бесплатной стоматологии. В течение 2025 года ею воспользовались почти 94 тысячи пациентов.

Государство покрывает весь спектр услуг: от первичного осмотра и лечения кариеса до сложного протезирования.

Государство должно позаботиться о восстановлении здоровья зубов после сложных условий службы или возвращения из плена, — подчеркнула Свириденко.

Важный момент: услуга работает по принципу деньги ходят за пациентом. Она не привязана к месту прописки или регистрации. Получить лечение можно в любом из более 500 медицинских учреждений по всей Украине, имеющих соответствующий договор с НСЗУ.

Что еще доступно ветеранам

Кабмин продолжает финансировать и другие критически важные направления. Среди действующих программ остаются:

Расширенная первичная медицинская помощь;

Профессиональная психологическая поддержка;

Офтальмологические услуги (лечение зрения);

Курсы реабилитации за границей.

Все доступные опции, инструкции и перечень учреждений собраны на единой цифровой платформе Ветеран.Про. Там ветераны и их семьи могут узнать, как оформить необходимые документы и где получить помощь.

Льготы не предоставляются автоматически после получения удостоверения. Их нужно оформить, подав соответствующее заявление. Как оформить льготы УБД, мы писали в другом материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!