Лікування шрамів та стоматологія: нові безкоштовні послуги для ветеранів з 2026 року

Українська система охорони здоров’я розширює перелік безоплатних послуг для захисників та захисниць. Вже з січня 2026 року ветерани зможуть отримати доступ до спеціалізованих процедур із корекції шрамів та опіків, а також послуги довготривалого медичного догляду. Про майбутні нововведення розповіла Юлія Свириденко.

Нові можливості: естетика та відновлення

За словами посадовиці, держава адаптує медичну систему під реальні, а не паперові потреби військових. Одним із ключових запитів є усунення наслідків бойових травм на шкірі.

З Нового року запрацює програма корекції рубцевих змін після опіків та поранень. Це важливий крок не лише для фізичного комфорту, а й для психологічної адаптації бійців у цивільному житті.

Також запроваджується пакет довготривалого медичного нагляду для тих, хто потребує постійної уваги лікарів.

Стоматологія: підсумки 2025 року

Як приклад ефективної роботи нових підходів в уряді наводять програму безоплатної стоматології. Протягом 2025 року нею скористалися майже 94 тисячі пацієнтів.

Держава покриває весь спектр послуг: від первинного огляду і лікування карієсу до складного протезування.

Держава має подбати про відновлення здоровʼя зубів після складних умов служби чи повернення з полону, — наголосила Свириденко.

Важливий момент: послуга працює за принципом гроші ходять за пацієнтом. Вона не привязана до місця прописки чи реєстрації. Отримати лікування можна у будь-якому з понад 500 медичних закладів по всій Україні, які мають відповідний договір із НСЗУ.

Що ще доступно ветеранам

Кабмін продовжує фінансувати й інші критично важливі напрями. Серед чинних програм залишаються:

Розширена первинна медична допомога;

Фахова психологічна підтримка;

Офтальмологічні послуги (лікування зору);

Курси реабілітації за кордоном.

Усі доступні опції, інструкції та перелік закладів зібрані на єдиній цифровій платформі Ветеран.Про. Там ветерани та їхні родини можуть дізнатися, як оформити необхідні документи та де отримати допомогу.

Пільги не надаються автоматично після отримання посвідчення. Їх потрібно оформити, подавши відповідну заяву. Як оформити пільги УБД, ми писали в іншому матеріалі.

