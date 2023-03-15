Новые правила для пересечения границы? Минкульт подготовил изменения для артистов, которые планируют выехать

В начале марта украинский стендап-комик Андрей Щегель рассказал, что выехал из Украины как артист и не планирует возвращаться. Мужчина получил разрешение на концертную программу за рубежом от Министерства культуры.

Эта ситуация вызвала резонанс в обществе. В результате Министерство культуры подготовило изменения в порядок выезда артистов, художников и журналистов за границу. Об этом 14 марта в эфире телемарафона Єдині новини сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Какие документы нужно предоставить артистам для выезда за границу

Теперь для выезда за границу желающие должны предоставить следующие документы:

Сейчас также смотрят

Подтверждение, что в их организациях ведется воинский учет.

Контракты — для чего выезжают.

Если целью выезда является продвижение Украины или сборы средств необходимо по возвращении предоставить отчет.

Если цель поездки дипломатические визиты — также должен быть предоставлен отчет.

Продолжительность выезда не может превышать 60 дней.

Поэтому группа TVORCHI все же будет иметь возможность представить Украину на песенном конкурсе Евровидение в Ливерпуле. А если ты до сих пор не знаешь, когда это произойдет, ранее мы рассказывали о датах и расписание Евровидения 2023.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!