Нові правила для перетину кордону? Мінкульт підготував зміни для артистів, які планують виїжджати

На початку березня український стендап-комік Андрій Щегель розповів, що виїхав з України як артист і не планує повертатися. Чоловік отримав дозвіл на концертну програму за кордоном від Міністерства культури.

Ця ситуація викликала резонанс у суспільстві. Як наслідок, Міністерство культури підготувало зміни до порядку виїзду артистів, митців і журналістів за кордон. Про це 14 березня в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Які документи потрібно надати артистам для виїзду за кордон

Тепер для виїзду за кордон охочі повинні надати такі документи:

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Підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік.

Контракти — для чого виїжджають.

Якщо метою виїзду є промоція України або збори коштів, необхідно після повернення надати звіт.

Якщо мета поїздки — дипломатичні візити, також має бути звіт.

Тривалість виїзду не може перевищувати 60 днів.

Тож гурт TVORCHI все-таки матиме змогу представити Україну на пісенному конкурсі Євробачення у Ліверпулі. А якщо ти й досі не знаєш, коли це відбудеться, раніше ми розповідали про дати та розклад Євробачення 2023.

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