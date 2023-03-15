Нові правила для перетину кордону? Мінкульт підготував зміни для артистів, які планують виїжджати

На початку березня український стендап-комік Андрій Щегель розповів, що виїхав з України як артист і не планує повертатися. Чоловік отримав дозвіл на концертну програму за кордоном від Міністерства культури.
Ця ситуація викликала резонанс у суспільстві. Як наслідок, Міністерство культури підготувало зміни до порядку виїзду артистів, митців і журналістів за кордон. Про це 14 березня в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
Тепер для виїзду за кордон охочі повинні надати такі документи:
Тривалість виїзду не може перевищувати 60 днів.
Тож гурт TVORCHI все-таки матиме змогу представити Україну на пісенному конкурсі Євробачення у Ліверпулі. А якщо ти й досі не знаєш, коли це відбудеться, раніше ми розповідали про дати та розклад Євробачення 2023.
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