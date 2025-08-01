Тарифная атака: Трамп повысил пошлины для десятков стран, Канаде до 35%

В четверг, 31 июля, за несколько часов до установленного срока, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых тарифных ставок для десятков стран.

Это решение, которое вступит в силу 7 августа, может вызвать значительные изменения в системе мировой торговли. Новые тарифы, варьирующиеся от 10% до 41%, являются результатом взаимных тарифов, которые администрация Трампа уже дважды откладывала.

Об этом сообщает The Hill.

США корректируют торговлю с нелояльными партнерами

Согласно указу, цель новых тарифов — исправить торговый дисбаланс и согласовать экономические и национальные интересы США с другими странами.

— Некоторые торговые партнеры согласились или почти согласились на значительные обязательства в сфере торговли и безопасности с США, тем самым продемонстрировав свои искренние намерения навсегда устранить торговые барьеры и согласовать с США вопросы экономической и национальной безопасности, — говорится в документе.

В то же время указ отмечает, что другие торговые партнеры, несмотря на участие в переговорах, предложили условия, которые, по мнению, не решают в достаточной мере дисбаланс в наших торговых отношениях или не соответствуют позиции Соединенных Штатов по вопросам экономики и национальной безопасности.

Эти действия отражают последовательную политику Трампа, который во время своей предвыборной кампании обещал вводить пошлины на импорт, и с момента вступления в должность неоднократно менял жесткость тарифов и сроки их введения.

Новые тарифные ставки значительно различаются для разных стран:

Сирия сталкивается с самой высокой ставкой в 41%.

Лаос — 40%

Швейцария — 39%;

Ирак — 35%;

Южная Африка — 30%;

Алжир — 30%;

Индия — 25%;

Молдова — 25%;

Никарагуа — 18%.

Многие другие страны получат 15% пошлин. Базовая ставка 10% будет применяться к широкому кругу малых и средних экономик, к которым Трамп проявлял меньший торговый интерес.

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Некоторые страны уже заключили отдельные торговые соглашения с США, зафиксировав более низкие тарифные ставки. Так, Индонезия и Таиланд согласились на 19% тарифы, Южная Корея и Япония — на 15%, а Великобритания договорилась о 10% пошлине.

США повышают пошлины на канадские товары

Одним из наиболее заметных шагов стало повышение пошлин на канадские товары до 35% в отдельном указе. Этот шаг рискует усилить напряженность в отношениях между США и Оттавой, которые уже достаточно нестабильны.

Важно отметить, что это изменение не касается товаров, подпадающих под действие Североамериканского торгового пакта.

Что касается Китая, для которого 12 августа заканчивается срок действия тарифного перемирия с США, администрация Трампа дала понять, что этот срок, вероятно, будет продлен. Несмотря на то, что окончательное решение еще не принято, недавние переговоры между представителями Вашингтона и Пекина в Стокгольме были оценены как позитивные.

Указ Трампа вступает в силу 7 августа

По мнению главного инвестиционного директора AMP Ltd. Шейна Оливера, фондовые рынки, как ожидается, воспримут это объявление относительно спокойно, поскольку часть торговой неопределенности уже развеялась.

Новый указ Трампа, по крайней мере на некоторое время, положил конец месяцам ожидания относительно того, как президент будет устанавливать тарифы для отдельных стран, которые не заключили торговые соглашения.

Указ вступит в силу через семь дней после его подписания, то есть 7 августа, чтобы дать время Таможенной и пограничной службе США внести необходимые изменения для взимания пошлин.

Однако некоторые детали, такие как правила происхождения для определения товаров, подпадающих под повышенные пошлины из-за перегрузки или транспортировки через другую страну, пока неизвестны. Ожидается, что соответствующее решение будет принято в ближайшие недели.

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