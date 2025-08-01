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Тарифная атака: Трамп повысил пошлины для десятков стран, Канаде до 35%

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 августа 2025, 13:00
Тарифная атака: Трамп повысил пошлины для десятков стран, Канаде до 35%
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