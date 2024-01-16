Миллионы до сих пор нуждаются в поддержке: ООН запускает планы оказания помощи украинцам в 2024 году

По данным ООН, за почти два года полномасштабной войны 14,6 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи в Украине, что составляет практически 40% всего населения. Около 6,3 миллиона человек выехали за границу и остаются беженцами.

Пока кому-то может показаться, что война кончилась с вытеснением вражеских войск от Киева, российские ракеты продолжают терроризировать украинцев в разных городах, даже самых отдаленных от фронта. Поэтому потребность в поддержке остается, особенно в зимний период, когда на прифронтовых территориях спасает только гуманитарная помощь.

В Донецкой и Харьковской областях семьи прячутся в разрушенных домах без водопровода, газа или света. Постоянные обстрелы заставляют людей проводить дни в подвалах. Дети не могут играть на улице, не говоря уже о школе, — говорится в заявлении ООН.

Поэтому ООН и партнеры 15 января обратились к донорам с просьбой выделить общую сумму 4,2 миллиарда долларов США в поддержку в течение 2024 года пострадавших от войны громад в Украине, украинских беженцев и громад, принимающих их в регионе.

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Управление ООН по координации гуманитарных дел направит 3,1 миллиарда долларов на помощь 8,5 миллиона человек. УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев, направит 1,1 миллиарда долларов в поддержку 2,3 миллиона беженцев и принимающих громад.

В целом организация стремится оказать помощь около 10,8 миллионов человек в Украине и регионе.

Хотя их затруднительное положение уже не в заголовках газет, миллионы беженцев из Украины все еще нуждаются в поддержке, — говорит Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Также Филиппо Гранди добавил, что хотя многие страны продолжают помогать украинским беженцам, все равно многие нуждаются в поддержке. Также нужны возможности развиваться, чтобы впоследствии иметь возможность вернуться домой.

Они не должны чувствовать давление, чтобы вернуться, потому что они не могут свести концы с концами в изгнании.

Почти миллион украинских детей, пострадавших от полномасштабной войны, не имеют безопасного доступа к образованию. Об этом сообщила директор по вопросам операций и адвокации Управления ООН Эдем Восорну. Читай, на какие проблемы обратили внимание в ООН.

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