Открытие главной елки в Киеве: во сколько зажгут новогоднее дерево

Киев готовится зажечь огни на главной праздничной локации. Несмотря на войну и сложную ситуацию, столица не отказывается от рождественских традиций, однако формат празднования снова будет сдержанным, без громких концертов и толп. Городские власти и меценаты сделали все, чтобы открытие елки в Киеве стало символом надежды, а не поводом для расточительства.

В КГГА рассказали детали о том, как будет выглядеть нынешняя красавица, кто за нее заплатил и какие правила безопасности придется соблюдать.

Когда открытие елки в Киеве: дата и локация

Традиция остается неизменной: сердце рождественского Киева будет биться на Софийской площади. Подготовительные работы здесь стартовали еще 8 ноября, чтобы успеть с монтажом конструкций.

Официальная дата, когда открытие елки в Киеве запланировано окончательно — это День святого Николая, 6 декабря 2025 года. Именно в этот день на дереве засияют огни и подарят киевлянам и гостям города немного света.

Открытие главной елки в Киеве: кто платит за праздник

Важный момент, который подчеркивают в мэрии: ни одной копейки из городского бюджета на организацию локации потрачено не было.

Поэтому открытие главной елки в Киеве — это результат частной инициативы, а не расходы налогоплательщиков. Кроме самого дерева, на площади обустроят небольшой каток и несколько домиков, где можно будет согреться чаем или кофе и купить вкусности.

Во сколько открытие елки в Киеве и будут ли торжества

Многих интересует точное время, во сколько открытие елки в Киеве состоится официально. Учитывая требования безопасности, Совет обороны Киева принял решение не проводить отдельных массовых мероприятий.

Это означает, что громкого концерта или шоу со сценой не будет. Елку традиционно зажгут в вечернее время (обычно это происходит с наступлением сумерек, около 17:00–18:00), но власти призывают не создавать больших скоплений людей.

Организаторов также обязали строго соблюдать режим экономии электроэнергии, поэтому иллюминация будет энергосберегающей и будет работать по графику.

Открытие новогодней елки в Киеве: безопасность прежде всего

Нынешнее открытие новогодней елки в Киеве проходит под знаком повышенного внимания к безопасности. Организаторы обязаны обеспечить соблюдение всех норм, а посетители должны помнить об алгоритме действий во время воздушной тревоги (ближайшие укрытия отмечены на карте города).

Также Совет обороны столицы дал рекомендацию всем районным администрациям ограничить развлекательные мероприятия на открытых локациях во время празднования Рождества и Нового года-2026.

И если на Софийской площади празднование будет сдержанным, то дома можно добавить больше красок и креатива. Чтобы символ грядущего года — Красный Огненный Лошадь — был благосклонен к вашей семье, советуем заранее узнать, как украсить елку в 2026 году.

