Відкриття головної ялинки в Києві: о котрій запалять новорічне дерево

Київ готується запалити вогні на головній святковій локації. Попри війну та складну ситуацію, столиця не відмовляється від різдвяних традицій, проте формат святкування знову буде стриманим, без гучних концертів та натовпів. Міська влада та меценати зробили все, щоб відкриття ялинки в Києві стало символом надії, а не приводом для марнотратства.

У КМДА розповіли деталі про те, як виглядатиме цьогорічна красуня, хто за неї заплатив та яких правил безпеки доведеться дотримуватись.

Коли відкриття ялинки в Києві: дата та локація

Традиція залишається незмінною: серце різдвяного Києва битиметься на Софійській площі. Підготовчі роботи тут стартували ще 8 листопада, аби встигнути з монтажем конструкцій.

Офіційна дата, коли відкриття ялинки в Києві заплановане остаточно — це День святого Миколая, 6 грудня 2025 року. Саме в цей день вогні на дереві засяють, даруючи киянам та гостям міста трохи світла.

Відкриття головної ялинки в Києві: хто платить за свято

Важливий момент, на якому наголошують у мерії: жодної копійки з міського бюджету на організацію локації витрачено не було. Фінансування повністю взяли на себе меценати.

Тож відкриття головної ялинки в Києві — це результат приватної ініціативи, а не витрати платників податків. Окрім самого дерева, на площі облаштують невелику ковзанку та кілька будиночків, де можна буде зігрітися чаєм чи кавою та купити смаколики.

Читати на тему Головна ялинка України 2026 буде: коли встановлять новорічне дерево Коли на Софійській площі встановлять головне новорічне дерево країни та за чиї кошти?

О котрій відкриття ялинки в Києві та чи будуть урочистості

Багатьох цікавить точний час, о котрій відкриття ялинки в Києві відбудеться офіційно. Враховуючи вимоги безпеки, Рада оборони Києва ухвалила рішення не проводити окремих масових заходів.

Це означає, що гучного концерту чи шоу зі сценою не буде. Ялинку традиційно засвітять у вечірній час (зазвичай це відбувається із настанням сутінків, близько 17:00–18:00), але влада закликає не створювати великих скупчень людей.

Організаторів також зобов’язали суворо дотримуватися режиму економії електроенергії, тому ілюмінація буде енергоощадною і працюватиме за графіком.

Відкриття новорічної ялинки в Києві: безпека понад усе

Цьогорічне відкриття новорічної ялинки в Києві проходить під знаком підвищеної уваги до безпеки. Організатори зобов’язані забезпечити дотримання всіх норм, а відвідувачі мають пам’ятати про алгоритм дій під час повітряної тривоги (найближчі укриття позначені на мапі міста).

Також Рада оборони столиці дала рекомендацію всім районним адміністраціям обмежити розважальні заходи на відкритих локаціях під час святкування Різдва та Нового року-2026.

І якщо на Софійській площі святкування буде стриманим, то вдома можна додати більше барв та креативу. Щоб символ прийдешнього року — Червоний Вогняний Кінь — був прихильним до вашої родини, радимо заздалегідь дізнатися, як прикрасити ялинку у 2026 році.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!