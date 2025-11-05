Головна ялинка України буде: коли встановлять новорічне дерево

Нещодавно Київська міська державна адміністрація оголосила про встановлення головної новорічної ялинки країни на Софійській площі. Попри воєнний стан, локацію все ж облаштують за гроші меценатів, без залучення бюджетних коштів.

Читай детальніше про встановлення ялинки та коли це відбудеться — у матеріалі.

Коли встановлять головну ялинку України: дата

Підготовчі роботи з монтажу ялинки розпочнуться вже 8 листопада. Офіційне відкриття локації відбудеться 6 грудня — у День святого Миколая. На площі, окрім самої ялинки, з’явиться невелика ковзанка та кілька будиночків для продажу кондитерських виробів і гарячих напоїв.

Фінансування та організацію взяло на себе ТОВ Глобал-Декор, яке забезпечить встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій. Місто не витрачатиме жодної копійки з бюджету, а всі витрати покриють приватні меценати. Це продовження практики останніх років, коли через воєнні обставини акцент робиться на стриманому дизайні та мінімальних витратах.

Рішення про встановлення ялинки ухвалила Рада оборони Києва, яка погодила облаштування локації з урахуванням поточної ситуації. Комендантську годину на період свят не скасовуватимуть, а масові заходи на Софійській площі не проводитимуть.

