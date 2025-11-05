Главная елка Украины будет: когда установят новогоднее дерево

Недавно Киевская городская государственная администрация объявила об установлении главной новогодней елки страны на Софийской площади. Несмотря на военное положение, локацию все же обустроят на деньги меценатов, без привлечения бюджетных средств.

Читай подробнее об установке елки и когда это произойдет — в материале.

Когда установят главную елку Украины: дата

Подготовительные работы по монтажу елки начнутся уже 8 ноября. Официальное открытие локации состоится 6 декабря — в День святого Николая. На площади, кроме самой елки, появится небольшой каток и несколько домиков для продажи кондитерских изделий и горячих напитков.

Финансирование и организацию взяло на себя ООО Глобал-Декор, которое обеспечит установку, обслуживание и демонтаж всех конструкций. Город не потратит ни копейки из бюджета, а все расходы покроют частные меценаты. Это продолжение практики последних лет, когда в силу военных обстоятельств акцент делается на сдержанном дизайне и минимальных затратах.

Решение об установке елки принял Совет обороны Киева, который согласовал обустройство локации с учетом текущей ситуации. Комендантский час на период праздников не будет отменен, а массовые мероприятия на Софийской площади проводить не будут.

Раньше мы писали, когда будут новогодние праздники 2025-2026 по новоюлианскому календарю.

