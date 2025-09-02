Песни об Одессе: поющие о городе-порте на украинском языке

Об Одессе было написано более 1000 песен, ведь у города есть двухсотлетняя история. К сожалению, многие были написаны на русском языке, но среди них есть и такие, которые были написаны на украинском и до сих пор звучат в домах и на улице. Читай в подборке, какие самые популярные песни об Одессе.

Владимир Дорош — Еду в Одессу

Исполнитель обнародовал эту песню в 2021 году. Песня понравится всем, кто любит отдыхать и наслаждаться теплыми солнечными лучами. Когда-то Дорош рассказывал, что хотел поднять дух украинцев во время карантинных ограничений.

Интересный факт: к работе над песней работали итальянский композитор Робеато Руссо — номинант на премию Grammy Awards Latino и автор многочисленных хитов современных звезд.

Николай Свидюк — Моя Одесса

Исполнитель этого хита — народный артист Украины Николай Свидюк. В песне описываются виды и интересные места самого города.

Следует отметить, что Николай довольно часто пишет Одессе песни: среди них также есть Одесса, ты — счастье мое, а также Вечера у моря, которые ты, возможно, слышал(-а).

Monatik — А что?

Известный украинский исполнитель Дмитрий Монатик в 2024 году выпустил песню А что?, где выразил свои чувства в Одессе как в городе. Видеоряд к этому хиту лета 2024 года создала тоже известная одесситка Таня Муиньо, номинантка на Grammy.

Группа Фиолет

Одесса

Песня была написана в 2016 году, но и сейчас она довольно популярна среди всех песен, написанных об Одессе. Она проникнута романтикой и определенной ностальгией, вызывающей чувство мирного неба и молодых лет.

Авторы под видео на платформе Youtube подписали ее так:

Не все этим летом успели попасть на море, кому-то его было мало, кто-то пережил самые счастливые мгновения у волн, а некоторые просто обожают Одессу… Хотя осень уже совсем рядом, главное, чтобы в душе всегда оставалась частица лета.

На Черном море

А уже в 2022 году летом был представлен этот трек. В песне лишь частично есть намек на войну, но все же делается акцент на мирном времени у моря в солнечной Одессе.

На платформе Youtube Авторы добавили следующую подпись под клипом:

Я в том море тонул, я в нем горел, я нежность твою переплавил в холодный свинец… Стоит город, где живут наши сердца. И мы стоим с ним. Болит. Очень болит. Но стоим. И верим, что впереди нас ждут в разы лучшие моменты уже в мирной Одессе.

Край Черного моря

Это известная песня Леонида Утесова, слова которой принадлежали Сергею Кирсанову, а музыка — Модесту Табачникову (все трое — одесситы с рождения), которую перевели на украинский в Одесском украинском театре имени В. Василько к одному из Дней города Одесса.

Слова песни пришлось изменить, но не слишком. Автор перевода, Сергей Осока, известный украинский писатель, отмечает, что с большой любовью взялся за перевод этой песни.

Bee Gees – Odessa

Не только в Украине поют об Одессе! Британско-австралийский поп-рок группа написала эту песню в 1968 году. Песня первая в альбоме с одноименным с названием альбома.

Слова песни рассказывают о британском корабле Вероника, бесследно исчезнувшем на День святого Валентина. Одесса упоминается лишь косвенно в треке, но в самых трогательных обращениях к ней.

А как хорошо ты знаешь песни независимой Украины? Выполни тест, который Вікна сделали для тебя, и узнай, насколько ты хорошо знаешь наши хиты.

