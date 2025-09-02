Пісні про Одесу: що співають про місто-порт українською мовою

Про Одесу було написано понад 1000 пісень, адже місто має двохсотлітню історію. На жаль, багато з них було написано російською мовою, але серед них є і такі, що були написані українською мовою та досі лунають вдома та на вулиці. Читай у підбірці, які є найпопулярніші пісні про Одесу.

Володимир Дорош — Їду до Одеси

Виконавець оприлюднив цю пісню 2021 року. Пісня сподобається усім, хто любить відпочивати та насолоджуватись теплим сонячним промінням. Колись Дорош розповідав, що хотів підняти дух українців під час карантинних обмежень.

Зауважимо цікавий факт: до праці над піснею було залучено італійського композитора Робеато Руссо — номінант на премію Grammy Awards Latino та автор численних хітів великих зірок.



Микола Свидюк — Моя Одеса

Виконавець цього хіту — народний артист України Микола Свидюк. У пісні описуються краєвиди та цікаві місця самого міста.

Слід зазначити, що Микола доволі-таки часто пише Одесі пісні: серед них також є Одеса, ти — щастя моє, а також Вечори біля моря, які ти, можливо, чув(-ла).



Monatik — А що?

Відомий український виконавець Дмитро Монатік у 2024 році випустив пісню А що?, де висловив свої почуття до Одеси, як до міста. Відеоряд до цього хіту літа 2024 року створила теж відома одеситка Таня Муїньо, що була номінанткою на Grammy.



Гурт Фіолет

Одеса

Пісня була написана у 2016 році, але і зараз вона є доволі популярною серед усіх пісень, що були написані про Одесу. Вона просякнута романтикою та певною ностальгією, що викликає відчуття мирного неба та молодих років.

Автори під відео на платформі Youtube підписали її так:

Не всі цього літа встигли потрапити на море, комусь його було замало, хтось пережив найщасливіші миті біля хвиль, а дехто просто обожнює Одесу… Хоч осінь вже зовсім поруч, головне, щоб в душі завжди залишалась частинка літа.

На Чорному морі

А вже у 2022 році, влітку, був представлений цей трек. У пісні лише частково є натяк на війну, та все ж більше робиться акцент на мирному часі біля моря у сонячній Одесі.

На платформі Youtube Автори додали наступний підпис під кліпом:

Я в тому морі тонув, я у ньому горів, я ніжність твою переплавив в свинець холодний… Стоїть місто, де живуть наші серця. І ми стоїмо з ним. Болить. Дуже болить. Але стоїмо. І віримо, що попереду нас чекають в рази кращі моменти у вже мирній Одесі.

Край Чорного моря

Це відома пісня Леоніда Утьосова, слова якій належали Сергію Кірсанову, а музика — Модесту Табачникову(усі троє — одесити з народження), яку переклали українською у Одеському українському театрі імені В. Василька до одного з Днів міста Одеса.

Слова пісні довелось змінити, проте не надто багато. Автор перекладу, а саме Сергій Осока, відомий український письменник, зазначає, що він із великою любов’ю взявся до перекладу цієї пісні та навіть не сумнівався щодо пропозиції, яку йому надали.



Bee Gees — Odessa

Не лише в Україні співають про Одесу! Британсько-австралійський поп-рок гурт написав цю пісню аж 1968 року. Пісня є першою в альбомі з однойменною з назвою альбому.

Слова пісні розповідають про британський корабель Вероніка, що безслідно зникло на День святого Валентина. Одеса згадується лише побічно у треку, проте у найбільш зворушливих зверненнях до неї.



А як добре ти знаєш пісні незалежної України? Виконай тест, який Вікна зробили для тебе, та дізнайся, наскільки ти гарно знаєш наші хіти.

