Морозы до -12 градусов: какой будет погода в Украине в канун Рождества

В Украине в ближайшие дни ожидается постепенное снижение температуры воздуха. Самыми холодными станут канун и день Рождества — 24–25 декабря, при этом существенных осадков в эти дни не прогнозируют.

Об этом в эфире телеканала сообщила спикер Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По её словам, 23 декабря станет переходным днём. С севера будет поступать атмосферный фронт, однако он не будет активным. Местами возможны незначительные осадки в виде мокрого снега или отдельных снежинок, которые не сформируют устойчивый снежный покров.

Когда в Украине начнется похолодание

Температура в этот день будет колебаться от -3° до +3°, а в северо-восточных областях ночью возможно понижение до 2–7° мороза.

Самыми холодными днями недели станут 24 и 25 декабря. Уже со вторника температура по всей территории страны опустится до 3–8° мороза.

В Черниговской и Сумской областях в ночные часы столбики термометров местами могут опускаться до -12°. Днём в большинстве регионов также будут сохраняться минусовые значения — от 1 до 7° мороза.

В каких регионах сохранится относительное тепло

Немного более мягкая погода сохранится на юге страны и в Закарпатье, где днём прогнозируют от 0 до +5°.

Как отметила Птуха, 24 декабря атмосферное давление будет повышаться, поэтому в большинстве областей осадки не ожидаются. В то же время в юго-западных регионах — на Прикарпатье, в Одесской, Винницкой и Черновицкой областях — возможны мокрый снег и дождь. В Карпатах и на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица, поэтому водителям советуют быть внимательными.

На Рождество, 25 декабря, в Украине усилится влияние антициклона с севера. Осадки в этот день маловероятны, однако морозная погода сохранится.

Уже 26 декабря синоптики прогнозируют изменение атмосферных процессов: с северо-востока будут поступать атмосферные фронты, увеличится облачность, а в ряде областей появятся осадки в виде снега и мокрого снега. Наибольшая вероятность — на Левобережье, а также в центральных и северных регионах.

