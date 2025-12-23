Морози до -12 градусів: якою буде погода в Україні напередодні Різдва

В Україні протягом найближчих днів очікується поступове зниження температури повітря. Найхолодніше буде напередодні та у день Різдва, 24–25 грудня, водночас істотних опадів у ці дні не прогнозують.

Про це в ефірі телеканалу повідомила речниця Український гідрометцентр Наталія Птуха.

За її словами, 23 грудня стане перехідним днем. Із півночі надходитиме атмосферний фронт, однак він не буде активним. Подекуди можливі незначні опади у вигляді мокрого снігу чи окремих сніжинок, які не сформують сталого снігового покриву.

Коли в Україні почне холоднішати

Температура в цей день коливатиметься від -3° до +3°, а у північно-східних областях уночі можливе зниження до 2–7° морозу.

Найхолоднішими днями тижня стануть 24 та 25 грудня. Вже з вівторка температура по всій країні опуститься до 3–8° морозу. На Чернігівщині та Сумщині в нічні години стовпчики термометрів місцями можуть показувати до -12°. Удень у більшості регіонів також утримуватимуться мінусові значення — від 1 до 7° морозу.

Читати на тему Погода на 31 грудня в Україні: чого очікувати кожному регіону в новорічну ніч Чи буде сніжити в новорічну ніч в різних регіонах України?

У яких регіонах збережеться відносне тепло

Трохи м’якша погода збережеться на півдні країни та в Закарпатті, де вдень прогнозують від 0 до +5°.

Як зазначила Птуха, 24 грудня атмосферний тиск зростатиме, тому в більшості областей опадів не очікується. Водночас у південно-західних регіонах — на Прикарпатті, Одещині, Вінниччині та в Чернівецькій області — можливі мокрий сніг і дощ. У Карпатах та на окремих ділянках доріг прогнозується ожеледиця, тож водіям радять бути уважними.

На Різдво, 25 грудня, в Україні посилиться вплив антициклону з півночі. Опади у цей день малоймовірні, однак морозна погода збережеться.

Уже 26 грудня синоптики прогнозують зміну погодних процесів: із північного сходу надходитимуть атмосферні фронти, збільшиться хмарність, а в низці областей з’являться опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Найбільша ймовірність — на Лівобережжі, а також у центральних і північних регіонах.

Раніше ми писали, яка зима буде у 2026 році — читай у матеріалі, чого очікувати від погоди.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!