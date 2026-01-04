NASA выходит на финишную прямую: в феврале 2026 года человечество снова отправится к Луне

Десятилетиями амбиции США вернуться на Луну напоминали политические качели: планы утверждали, отменяли и переписывали с каждой новой администрацией в Белом доме. Однако 2026-й обещает стать годом, когда бесконечные дискуссии наконец сменятся грохотом двигателей на стартовой площадке.

Программа NASA Артемида, начатая еще в 2017 году, выходит на финишную прямую. Ее цель — не просто оставить отпечатки ботинок в пыли, а создать постоянную базу на спутнике Земли. И первый шаг к этому с экипажем на борту запланирован уже на февраль 2026 года. Об этом пишет CNN.

Экипаж первооткрывателей

Знаковая миссия Артемида II станет первым случаем с 1972 года (после завершения программы Аполлон), когда люди покинут низкую околоземную орбиту. В состав исторического экипажа вошли четверо астронавтов: Рид Уайзман (командир), Виктор Гловер, Кристина Кук (NASA) и Джереми Хансен из Канадского космического агентства.

Несмотря на то, что NASA опирается на опыт прошлого века, новая миссия гораздо сложнее.

Самое главное, над чем мы работаем — оттачивание того, как мы справляемся с неизвестным, — отметил Джереми Хансен во время пресс-конференции.

Новая траектория: дальше, чем когда-либо

Артемида II не будет копией полетов Аполлона. Космический корабль Орион не будет выходить на низкую окололунную орбиту, а пролетит по размашистой рогатой траектории. Это позволит безопасно вернуть экипаж домой, даже если двигательная система выйдет из строя.

Хотя посадки на поверхность в этот раз не будет, астронавты увидят Луну так, как никто раньше.

Мы сможем увидеть части Луны, на которые никогда раньше не смотрели человеческие глаза. И мы учимся, как превратить эти наблюдения в ощутимую науку, — говорит Кристина Кук.

Вызов радиации и тишина за обратной стороной

Одним из главных вызовов станет космическая погода. Международная космическая станция находится под защитным магнитным куполом Земли, но Орион выйдет в открытое радиационное море.

Наука об Артемиде — это наука о нас. Мы будем собирать базовые данные о том, как люди действуют, когда они отдаляются от Земли, — объясняет Джейкоб Бличер, главный ученый NASA по разработке исследовательских систем.

Кроме радиации, астронавтов ждет период полной изоляции. Когда корабль будет находиться за обратной стороной Луны, связь с Землей исчезнет на 45 минут.

Я хотел бы, чтобы весь мир — эти 8 миллиардов человек — могли собраться вместе и просто надеяться и молиться о том, чтобы мы снова получили сигнал, — признался Виктор Гловер.

Миссия не лишена технических драм. Во время беспилотного теста Артемида I в 2022 году тепловой щит Ориона изнашивался неравномерно: куски защитного материала отслаивались во время входа в атмосферу на скорости более 5000 градусов по Фаренгейту. NASA потратило более года на расследование этой проблемы.

Мы уверены, что сможем благополучно вернуть наш экипаж, — заверяет Лакиша Хокинс, заместитель администратора NASA.

Почему это важно сейчас

Полет Артемиды II происходит на фоне новой космической гонки — на этот раз с Китаем. Для США возвращение на Луну является политическим императивом.

Но кроме геополитики, на борту будет чистая наука: от изучения геологии до экспериментов с «органами на чипе», которые покажут, как человеческие ткани реагируют на глубокий космос.

По плану, старт может состояться уже 6 февраля с Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Эта миссия должна проложить путь к высадке первой женщины и первого цветного человека на Южном полюсе Луны уже позже в этом десятилетии. А дальше — Марс.

Даже если во время полета возникнут ошибки, Виктор Гловер напоминает:

Это была бы точка данных, которой мы все делимся: что мы можем делать сложные, большие и важные вещи, когда работаем вместе.

NASA будет транслировать свои экспедиции на Netflix. А если путешествие на Луну, то скоро мы сможем наблюдать за каждым шагом астронавтов почти в реальном времени, чувствуя себя частью новой эры человечества.

