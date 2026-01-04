NASA виходить на фінішну пряму: у лютому 2026 року людство знову вирушить до Місяця

Десятиліттями амбіції США повернутися на Місяць нагадували політичні гойдалки: плани затверджували, скасовували та переписували з кожною новою адміністрацією в Білому домі. Однак 2026-й обіцяє стати роком, коли нескінченні дискусії нарешті зміняться гуркотом двигунів на стартовому майданчику.

Програма NASA Артеміда, започаткована ще у 2017 році, виходить на фінішну пряму. Її мета — не просто залишити відбитки чобіт у пилу, а створити постійну базу на супутнику Землі. І перший крок до цього з екіпажем на борту запланований уже на лютий 2026 року. Про це пише CNN.

Екіпаж першовідкривачів

Знакова місія Артеміда II стане першим випадком з 1972 року (після завершення програми Аполлон), коли люди покинуть низьку навколоземну орбіту. До складу історичного екіпажу увійшли четверо астронавтів: Ріда Вайзман (командир), Віктор Гловер, Крістіна Кох (NASA) та Джеремі Хансен із Канадського космічного агентства.

Попри те, що NASA спирається на досвід минулого століття, нова місія набагато складніша.

Найголовніше, над чим ми працюємо — відточування того, як ми справляємося з невідомим, — зазначив Джеремі Хансен під час пресконференції.

Нова траєкторія: далі, ніж будь-коли

Артеміда II не буде копією польотів Аполлона. Космічний корабель Оріон не виходитиме на низьку місячну орбіту, а пролетить по розмашистій рогатій траєкторії. Це дозволить безпечно повернути екіпаж додому, навіть якщо рухова система вийде з ладу.

Хоча посадки на поверхню цього разу не буде, астронавти побачать Місяць так, як ніхто раніше.

Ми зможемо побачити частини Місяця, на які ніколи раніше не дивилися людські очі. І ми вчимося, як перетворити ці спостереження на відчутну науку, — каже Крістіна Кох.

Виклик радіації та тиша за зворотним боком

Одним із головних викликів стане космічна погода. Міжнародна космічна станція перебуває під захисним магнітним куполом Землі, але Оріон вийде у відкрите радіаційне море.

Наука про Артеміду — це наука про нас. Ми будемо збирати базові дані про те, як люди діють, коли вони віддаляються від Землі, — пояснює Джейкоб Блічер, головний вчений NASA з розробки дослідницьких систем.

Крім радіації, на астронавтів чекає період повної ізоляції. Коли корабель перебуватиме за зворотним боком Місяця, зв’язок із Землею зникне на 45 хвилин.

Я хотів би, щоб увесь світ — ці 8 мільярдів людей — могли зібратися разом і просто сподіватися та молитися за те, щоб ми знову отримали сигнал, — зізнався Віктор Гловер.

Місія не позбавлена технічних драм. Під час безпілотного тесту Артеміда I у 2022 році тепловий щит Оріона зношувався нерівномірно: шматки захисного матеріалу відшаровувалися під час входу в атмосферу на швидкості понад 5000 градусів за Фаренгейтом. NASA витратило понад рік на розслідування цієї проблеми.

Ми впевнені, що зможемо безпечно повернути наш екіпаж, — запевняє Лакіша Хокінс, заступниця адміністратора NASA.

Чому це важливо зараз

Політ Артеміди II відбувається на тлі нової космічної гонки — цього разу з Китаєм. Для США повернення на Місяць є політичним імперативом.

Але крім геополітики, на борту буде чиста наука: від вивчення геології до експериментів із органами на чіпі, які покажуть, як людські тканини реагують на глибокий космос.

За планом, старт може відбутися вже 6 лютого з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Ця місія має прокласти шлях до висадки першої жінки та першої кольорової людини на Південному полюсі Місяця вже пізніше цього десятиліття. А далі — Марс.

Навіть якщо під час польоту виникнуть помилки, Віктор Гловер нагадує:

Це була б точка даних, якою ми всі ділимося: ми можемо робити складні, великі та важливі речі, коли працюємо разом.

NASA транслюватиме свої експедиції на Netflix. А якщо подорож на Місяць, то скоро ми зможемо спостерігати за кожним кроком астронавтів майже в реальному часі, відчуваючи себе частиною нової ери людства.

