Для тебя Новости

Отключение света в Киеве: без электроснабжения остаются еще 35 тыс. семей

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 15 июня 2026, 13:00 2 мин.
в Киеве выключили свет
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь