Отключение света в Киеве: без электроснабжения остаются еще 35 тыс. семей

В результате воздушной атаки, которую российские войска осуществили по Киеву в ночь на 15 июня 2026 года, в северной части города зафиксированы серьезные разрушения энергетической инфраструктуры.

По данным компании ДТЭК и согласно заявлению пресс-секретаря Киевской городской военной администрации Екатерины Поп в эфире телемарафона Єдині новини, вражеские удары повредили высоковольтные линии электропередачи, а также одну из производственных площадок ДТЭК.

Из-за повреждения линий электропередачи был обесточен север Киева

Системная авария привела к экстренному отключению электроэнергии, оставив без света более 140 тысяч человек.

Как только ситуация с безопасностью позволила начать восстановительные работы, ремонтные бригады энергетиков оперативно приступили к ликвидации повреждений в координации с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря слаженным и самоотверженным действиям аварийных служб, к утру 15 июня электроснабжение удалось стабилизировать и вернуть в дома 105 тысяч киевских семей.

Пока обесточенными остаются еще около 35 тысяч потребителей в пострадавших северных микрорайонах.

В пресс-службе ДТЭК отмечают, что восстановительная операция продолжается непрерывно в чрезвычайно тяжелых условиях, а специалисты делают все возможное, чтобы задействовать резервные схемы питания и как можно быстрее возобновить подачу тока для всех без исключения жителей столицы, оказавшихся в зоне аварийного отключения.

Ранее мы рассказывали, что РФ атаковала Киево-Печерскую лавру – читай в материале подробности повреждения.

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