Відключення світла в Києві: без електропостачання залишаються ще 35 тис. родин

Унаслідок повітряної атаки, якої російські війська завдали по Києву в ніч проти 15 червня 2026 року, у північній частині міста зафіксовано серйозні руйнування енергетичної інфраструктури.

За даними компанії ДТЕК та заявою речниці Київської міської військової адміністрації Катерини Поп в ефірі телемарафону Єдині новини, ворожі удари пошкодили високовольтні лінії електропередачі, а також один із виробничих майданчиків ДТЕК.

Через пошкодження ліній електропередачі було знеструмлено північ Києва

Системна аварія призвела до екстреного відключення електроенергії, залишивши без світла понад 140 тисяч жителів столиці.

Щойно безпекова ситуація дозволила розпочати відновлювальні роботи, ремонтні бригади енергетиків оперативно взялися до ліквідації пошкоджень у координації з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Завдяки злагодженим та самовідданим діям аварійних служб станом на ранок 15 червня електропостачання вдалося стабілізувати та повернути у домівки 105 тисяч київських родин.

Наразі знеструмленими залишаються ще близько 35 тисяч споживачів у постраждалих північних мікрорайонах.

У пресслужбі ДТЕК зазначають, що відновлювальна операція триває безперервно у надзвичайно важких умовах, а фахівці роблять усе можливе, щоб задіяти резервні схеми живлення та якнайшвидше відновити подання струму для всіх без винятку жителів столиці, які опинилися в зоні аварійного вимкнення.

Раніше ми розповідали, що РФ атакувала Києво-Печерську лавру — читай в матеріалі подробиці пошкодження.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!