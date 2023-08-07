Теперь у тебя больше чем три попытки! В МВД рассказали об изменениях относительно практических экзаменов для получения водительских прав

С 1 августа 2023 года МВД отменило ограничения по количеству попыток сдачи практического экзамена для получения водительского удостоверения. Об этом сообщили на сайте Министерства внутренних дел Украины.
Согласно Приказу №443 МВД ввело изменения в порядок приема экзаменов для получения водительских прав. Отныне в течение двух лет после окончания обучения в автошколе и получения свидетельства об успешно сданной теоретической подготовке ученик имеет право на неограниченное количество попыток сдачи практического экзамена.
В течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке у кандидата:
Стоит отметить, что с 1 августа обновились и сроки сдачи повторных экзаменов. Отныне в случае неудачно сданного экзамена по теории или практике интервал между попытками должен составлять не менее 10 календарных дней. Считать нужно со следующего дня после несданного экзамена.
В МВД отмечают, что срок сдачи теоретического экзамена составляет один год с момента получения свидетельства о теоретической подготовке, а практического — два с момента получения свидетельства о практической подготовке соответственно.
Также в Министерстве рассказали об обновлении экзаменационного листа практического экзамена. В нем будут указаны типичные ошибки и критерии, по которым инструкторы будут оценивать способности кандидата на право получения водительского удостоверения.
Экзамен по теории вождения считается сданным, при условии, если кандидат допустил более двух ошибок в тесте.
Что касается практического экзамена, то он считается неудачно сданным если кандидат во время сдачи:
Но это не все изменения, которые ожидают украинцев с наступлением последнего месяца лета. Читай о том, что изменится в Украине с 1 августа.
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