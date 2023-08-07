Теперь у тебя больше чем три попытки! В МВД рассказали об изменениях относительно практических экзаменов для получения водительских прав

С 1 августа 2023 года МВД отменило ограничения по количеству попыток сдачи практического экзамена для получения водительского удостоверения. Об этом сообщили на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Согласно Приказу №443 МВД ввело изменения в порядок приема экзаменов для получения водительских прав. Отныне в течение двух лет после окончания обучения в автошколе и получения свидетельства об успешно сданной теоретической подготовке ученик имеет право на неограниченное количество попыток сдачи практического экзамена.

Что изменилось с 1 августа

В течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке у кандидата:

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неограниченное количество попыток для составления теории;

неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки для сдачи практического экзамена.

Стоит отметить, что с 1 августа обновились и сроки сдачи повторных экзаменов. Отныне в случае неудачно сданного экзамена по теории или практике интервал между попытками должен составлять не менее 10 календарных дней. Считать нужно со следующего дня после несданного экзамена.

В МВД отмечают, что срок сдачи теоретического экзамена составляет один год с момента получения свидетельства о теоретической подготовке, а практического — два с момента получения свидетельства о практической подготовке соответственно.

Также в Министерстве рассказали об обновлении экзаменационного листа практического экзамена. В нем будут указаны типичные ошибки и критерии, по которым инструкторы будут оценивать способности кандидата на право получения водительского удостоверения.

Как сдать экзамен для получения водительских прав

Экзамен по теории вождения считается сданным, при условии, если кандидат допустил более двух ошибок в тесте.

Что касается практического экзамена, то он считается неудачно сданным если кандидат во время сдачи:

допустил более трех типичных ошибок;

создал аварийную ситуацию, из-за которой инструктору пришлось вмешиваться, с целью предотвращения ДТП;

отказался выполнять задание, поставленное экзаменатором во время практического экзамена, за исключением тех ситуаций, когда это может привести к нарушениям правил дорожного движения, созданию аварийно-опасных ситуаций или ДТП.

Но это не все изменения, которые ожидают украинцев с наступлением последнего месяца лета. Читай о том, что изменится в Украине с 1 августа.

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