Тепер маєш більше ніж три спроби! У МВС розповіли про зміни щодо практичних іспитів для отримання водійських прав

З 1 серпня 2023 року МВС скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичного іспиту для отримання посвідчення водія. Про це повідомили на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з Наказом №443 МВС запровадило зміни в порядок приймання іспитів для отримання водійських прав. Відтепер упродовж двох років після закінчення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про успішно складену теоретичну підготовку учень має право на необмежену кількість спроб складання практичного іспиту.

Що змінилося з 1 серпня

Упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:

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необмежену кількість спроб для складання теорії;

необмежену кількість спроб протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Варто зазначити, що з 1 серпня оновилися й терміни здачі повторних іспитів. Відтепер у разі невдало складеного іспиту з теорії чи практики інтервал між спробами має становити щонайменше 10 календарних днів. Рахувати потрібно з наступного дня після нескладеного іспиту.

У МВС зазначають, що термін складання теоретичного іспиту становить один рік з моменту отримання свідоцтва про теоретичну підготовку, а практичного — два роки з моменту отримання свідоцтва про практичну підготовку.

Також у Міністерстві розповіли про оновлення екзаменаційного листка практичного іспиту. У ньому буде вказано типові помилки та критерії, за якими інструктори оцінюватимуть здібності кандидата на право отримання посвідчення водія.

Як скласти іспит для отримання водійських прав

Іспит з теорії водіння вважається складеним за умови, якщо кандидат допустив понад дві помилки у тесті.

Щодо практичного іспиту, то він вважається невдало складеним якщо кандидат під час складання:

допустив більше ніж три типові помилки;

створив аварійну ситуацію, через яку інструктору довелося втрутитися з метою запобігання ДТП;

відмовився виконувати завдання, поставлене екзаменатором під час практичного іспиту, за винятком тих ситуацій, коли це може призвести до порушень правил дорожнього руху, створення аварійно-небезпечних ситуацій або ДТП.

Та це не усі зміни, що очікують на українців з настанням останнього місяця літа. Читай про те, що зміниться в Україні з 1 серпня.

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