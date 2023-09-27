Доступ к укрытиям в детсадах ограничен: почему правительство приняло такое решение

Многие укрытия размещены в учебных заведениях, в частности — детских садах, где во время воздушных тревог могли находиться люди. Сейчас Кабинет Министров Украины принял решение об ограничении доступа к таким укрытиям во время учебного процесса.

Правительство ограничило доступ к укрытиям в детсадах: что известно

В начале августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что 68% образовательных учреждений Украины имеют укрытия разного типа, следовательно, в них можно разместить 4,7 млн учеников и учителей. Но Шмыгаль акцентировал, что этого недостаточно.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram, что Кабмин принял решение об ограничении доступа к укрытиям в государственных и коммунальных детсадах во время проведения образовательного процесса.

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В соответствии с этими изменениями пользоваться укрытиями разрешено исключительно участникам образовательного процесса. Такое решение приняли на заседании правительства 26 сентября 2023 года.

Закреплено, что доступ к укрытиям в государственных (коммунальных) учреждениях дошкольного образования при осуществлении образовательной деятельности предоставляется исключительно для участников образовательного процесса, — говорится в сообщении.

Такое решение направлено на обеспечение безопасности участников образовательного процесса.

Отметим, что часто в детских садах Украины укрытиями служат подвалы, рассчитанные на небольшое количество человек. Соответственно, во время образовательного процесса принять всех желающих там не удастся.

Защита детей во время учебного процесса в случае объявления воздушной тревоги — важнейшая задача. Ранее мы рассказывали, что должно быть в укрытии школы.

Фото: КГГА

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