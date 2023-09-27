Доступ до укриттів у дитсадках обмежено: чому уряд ухвалив таке рішення

Багато укриттів розміщені у навчальних закладах, зокрема дитячих садках, де під час повітряних тривог могли ховатися люди. Зараз Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо обмеження доступу до таких укриттів під час освітнього процесу.

Уряд обмежив доступ до укриттів у дитсадках: що відомо

На початку серпня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що 68% освітніх закладів України мають укриття різного типу, відтак, у них можна розмістити 4,7 млн учнів і вчителів. Але Шмигаль акцентував, що цього недостатньо.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram, що Кабмін ухвалив рішення щодо обмеження доступу до укриттів у державних та комунальних дитсадках під час проведення освітнього процесу.

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Відповідно до цих змін, користуватися укриттями дозволено винятково учасникам освітнього процесу. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 26 вересня 2023.

Закріплено, що доступ до укриттів у державних (комунальних) закладах дошкільної освіти під час здійснення освітньої діяльності надається виключно для учасників освітнього процесу, — йдеться у повідомлення.

Таке рішення спрямоване на гарантування безпеки учасникам освітнього процесу.

Зауважимо, що часто у дитячих садках України укриттями слугують підвали, які розраховані на невелику кількість осіб. Відповідно, під час освітнього процесу прийняти усіх охочих там не вдасться.

Захист дітей під час навчального процесу у разі оголошення повітряної тривоги — найважливіше завдання. Раніше ми розповідали, що має бути в укритті школи.

Фото: КМДА

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