Басейн, кімната для релаксу та навіть кухня! Взірцеве укриття для школярів столиці

Цього року під час навчального процесу в Україні функціонують загалом 13 тисяч шкіл.

Фактично, в більшості, а саме у 80% навчальних закладів, укриття обладнані належним чином. Про це заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

— Коли звучить повітряна тривога, то є розроблений алгоритм дій: діти спускаються разом з вчителями та вони тут навчаються. І це є час, коли діти можуть гарно відпочити.

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Тут ви бачите різноманітні куточки, є басейн, спортивний куточок, є зона для релаксу, ще декілька кімнат, коли люди працюють навіть під час повітряних тривог.

Екскурсію журналістам проводить директорка Київського канадсько-українського ліцею Таміла Деркач.

А заступник міністра освіти наголошує: процес модернізації бомбосховищ відбуватиметься постійно. На це в держбюджеті виділили понад півтора мільярда гривень.

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