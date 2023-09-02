Читання майбутнього! Віртуальна реальність у світі українських книжок та коміксів

На перший погляд, це звичайні комікси, але варто подивитися на сторінки через смартфон, як ілюстрації починають рухатися, ба більше переносять юного читача у віртуальну версію книги.

Ілюстрації в цих книжках рухаються, як 3D-мультфільми, а персонажі розмовляють живими голосами. Антон Хуснутдінов у креативний спосіб спонукає дітей до читання. Він створив книжку та комікси із доповненою реальністю.

Якщо дітям набридає просто читати їх, вони беруть смартфон, сканують сторінку і книжка починає сама себе читати — статичні ілюстрації рухаються, а персонажі говорять.

Зараз також дивляться

Діти саме читають книжку про казкового персонажа Нокса, зовні він схожий на привида. Автор вигадав його ще десять років тому. Спершу Нокс був героєм комп’ютерної гри, а згодом став персонажем книжки.

Я вирішив додати свої знання з доповненої реальності, з ІТ. Бо це були часи, коли на планшетах та телефонах почала з’являтися ця технологія і це вже було доступно кожному, — каже Антон Хуснутдінов.

Так розробник програм для графічного дизайну став ще й письменником-початківцем. Загалом у книжці 160 інтерактивних ілюстрацій. Читач(-ка) може почути свист чайника або сам(-а) загасити смолоскип.

Автор розповідає: намалювати тривимірну графіку йому не так уже й складно, значно важче втримати дитячу увагу.

Якщо смартфони зазвичай відбивають у дітей бажання читати, то тут навпаки — гаджет допомагає прочитати книжку до кінця.

Антон Хуснутдінов уже видав понад 2 000 примірників. Нині чверть від продажу кожного примірника переказують у благодійний фонд гурту Антитіла, аби допомогти дітям загиблих бійців 130-го батальйону ТрО.

А поки автор працює над майбутніми випусками і мріє, аби доповнена реальність з’явилася в енциклопедіях та шкільних підручниках, адже так можна зацікавити дітей не лише до читання, а й до пізнання світу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вінницький стартап лего-цегли.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.