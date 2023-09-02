Читання майбутнього! Віртуальна реальність у світі українських книжок та коміксів

На перший погляд, це звичайні комікси, але варто подивитися на сторінки через смартфон, як ілюстрації починають рухатися, ба більше переносять юного читача у віртуальну версію книги.
Ілюстрації в цих книжках рухаються, як 3D-мультфільми, а персонажі розмовляють живими голосами. Антон Хуснутдінов у креативний спосіб спонукає дітей до читання. Він створив книжку та комікси із доповненою реальністю.
Якщо дітям набридає просто читати їх, вони беруть смартфон, сканують сторінку і книжка починає сама себе читати — статичні ілюстрації рухаються, а персонажі говорять.
Діти саме читають книжку про казкового персонажа Нокса, зовні він схожий на привида. Автор вигадав його ще десять років тому. Спершу Нокс був героєм комп’ютерної гри, а згодом став персонажем книжки.
Я вирішив додати свої знання з доповненої реальності, з ІТ. Бо це були часи, коли на планшетах та телефонах почала з’являтися ця технологія і це вже було доступно кожному, — каже Антон Хуснутдінов.
Я вирішив додати свої знання з доповненої реальності, з ІТ. Бо це були часи, коли на планшетах та телефонах почала з’являтися ця технологія і це вже було доступно кожному, — каже Антон Хуснутдінов.
Так розробник програм для графічного дизайну став ще й письменником-початківцем. Загалом у книжці 160 інтерактивних ілюстрацій. Читач(-ка) може почути свист чайника або сам(-а) загасити смолоскип.
Автор розповідає: намалювати тривимірну графіку йому не так уже й складно, значно важче втримати дитячу увагу.
Якщо смартфони зазвичай відбивають у дітей бажання читати, то тут навпаки — гаджет допомагає прочитати книжку до кінця.
Антон Хуснутдінов уже видав понад 2 000 примірників. Нині чверть від продажу кожного примірника переказують у благодійний фонд гурту Антитіла, аби допомогти дітям загиблих бійців 130-го батальйону ТрО.
А поки автор працює над майбутніми випусками і мріє, аби доповнена реальність з’явилася в енциклопедіях та шкільних підручниках, адже так можна зацікавити дітей не лише до читання, а й до пізнання світу.
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