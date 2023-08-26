Легко як у грі, тільки в житті! Вінницький стартап лего-цегли: що це так і чому потрібне Україні

Відбудовувати Україну може кожен з нас! І йдеться не лише про фактичні дії, а й про стартапи, які в цьому можуть допомогти.

Унікальний стартап лего-цегла розробили у будівельному коледжі на Вінниччині. Лего-цеглу не потрібно випалювати у печах: для її виробництва достатньо відсіву, цементу і трохи води.

Технологія проста — викласти стіну під силу кожному. Винахід здобув чимало європейських сертифікатів, а американський фонд виділив гроші на обладнання.

Зараз також дивляться

За формою така цегла нагадує блоки конструктора Лего, а укладати її треба на клей. У пустотах можна розташувати електричні дроти або утеплювальні матеріали.

Переконала іноземних інвесторів у тому, що стартап є корисним та необхідним, студентка будівельного коледжу Руслана Рибалко. Дівчина каже: це дешево, швидко та екологічно.

Ця ідея перемогла в номінації Інфраструктура та будівництво.

Якщо ти маєш ідею, яка може знадобитися нашій країні під час чи після війни, не бійся її показати світу та отримати фінансування! З чого почати — читай в іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.