Легко, как в игре, только в жизни! Винницкий стартап лего-кирпича: что это и почему необходимо Украине

Восстанавливать Украину может каждый из нас! И речь не только о фактических действиях, но и о стартапах, которые в этом могут помочь.

Уникальный стартап лего-кирпича разработали в строительном колледже Винницкой области. Лего-кирпич не нужно выжигать в печах: для его производства достаточно отсева, цемента и немного воды.

Технология проста — выложить стену по силам каждому. Изобретение получило немало европейских сертификатов, а американский фонд выделил деньги на оборудование.

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По форме такой кирпич напоминает блоки конструктора Лего, а укладывать его нужно на клей. В пустотах можно разместить электрические провода или утеплительные материалы.

Убедила иностранных инвесторов в том, что стартап полезен и необходим, студентка строительного колледжа Руслана Рыбалко. Девушка говорит: это дешево, быстро и экологично.

Эта идея победила в номинации Инфраструктура и строительство.

Если у тебя есть идея, которая может понадобиться нашей стране во время или после войны, не бойся её показать миру и получить финансирование! С чего начать — читай в другом материале.

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