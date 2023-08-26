Легко, как в игре, только в жизни! Винницкий стартап лего-кирпича: что это и почему необходимо Украине

Восстанавливать Украину может каждый из нас! И речь не только о фактических действиях, но и о стартапах, которые в этом могут помочь.
Уникальный стартап лего-кирпича разработали в строительном колледже Винницкой области. Лего-кирпич не нужно выжигать в печах: для его производства достаточно отсева, цемента и немного воды.
Технология проста — выложить стену по силам каждому. Изобретение получило немало европейских сертификатов, а американский фонд выделил деньги на оборудование.
По форме такой кирпич напоминает блоки конструктора Лего, а укладывать его нужно на клей. В пустотах можно разместить электрические провода или утеплительные материалы.
Убедила иностранных инвесторов в том, что стартап полезен и необходим, студентка строительного колледжа Руслана Рыбалко. Девушка говорит: это дешево, быстро и экологично.
Эта идея победила в номинации Инфраструктура и строительство.
Если у тебя есть идея, которая может понадобиться нашей стране во время или после войны, не бойся её показать миру и получить финансирование! С чего начать — читай в другом материале.
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