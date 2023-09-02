Чтение будущего! Виртуальная реальность в мире украинских книг и комиксов

На первый взгляд, это обычные комиксы, но стоит посмотреть на страницы через смартфон, как иллюстрации начинают двигаться, и более того, переносят юного читателя в виртуальную версию книги.

Иллюстрации в этих книгах двигаются, как 3D-мультфильмы, а персонажи говорят живыми голосами. Антон Хуснутдинов креативным способом побуждает детей к чтению. Он создал книгу и комиксы с дополненной реальностью.

Если детям надоедает просто читать их, они берут смартфон, сканируют страницу и книга начинает сама себя читать — статические иллюстрации двигаются, а персонажи говорят.

Сейчас также смотрят

Дети как раз читают книгу о сказочном персонаже Ноксе, внешне он похож на привидение. Автор придумал его еще десять лет назад. Сначала Нокс был героем компьютерной игры, а потом стал персонажем книги.

Я решил добавить свои знания с дополненной реальности, с IТ. Это были времена, когда на планшетах и телефонах начала появляться эта технология и это уже было доступно каждому, — говорит Антон Хуснутдинов.

Так разработчик программ для графического дизайна стал еще и начинающим писателем. В книге 160 интерактивных иллюстраций. Читатель может услышать свист чайника или сам потушить факел.

Автор рассказывает: нарисовать трехмерную графику ему не так уж сложно, гораздо труднее удержать детское внимание.

Если смартфоны обычно отбивают у детей желание читать, то тут наоборот — гаджет помогает прочитать книгу до конца.

Антон Хуснутдинов уже издал более 2 000 экземпляров. Сегодня четверть от продажи каждого экземпляра передают в благотворительный фонд группы Антитела, чтобы помочь детям погибших бойцов 130-го батальона ТрО.

А пока автор работает над будущими выпусками и мечтает, чтобы дополненная реальность появилась в энциклопедиях и школьных учебниках, ведь так можно заинтересовать детей не только к чтению, но и познанию мира.

Напомним, ранее мы рассказывали о винницком стартапе лего-кирпича.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.