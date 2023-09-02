Украина

Чтение будущего! Виртуальная реальность в мире украинских книг и комиксов

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 02 сентября 2023, 18:30

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Віртуальні книжки
Чтение будущего! Виртуальная реальность в мире украинских книг и комиксов
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Более десяти прилетов в здание! Как в Ирпене отстраивают лицей, пострадавший во время оккупации
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Спецпідрозділ Омега НГУ: як працює на Авдіївському напрямку
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Пять минут на работу с БТРа, пока не взошло солнце! Как работают спецназовцы из отряда Омега
Илья Михальчук
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В плену ему ампутировали обе руки, но не убили силу духа. История украинского защитника Бахмута

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