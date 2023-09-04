Діти, що вже побачили на власні очі, що таке війна, пішли до школи. А хтось продовжив навчання на шляху до знань. Більшість українських шкіл розпочала роботу в офлайн форматі. Серед них навіть харківські навчальні заклади.

Попри близькість до кордону та постійні обстріли, вихід знайшли. Тому місцеві школярі вчаться у метро. Так навчаються понад тисяча дітей. Дивись фоторепортаж та читай детальніше, як у Харкові діти вчаться у метро.

У Харкові понад тисячу дітей вчаться у метро — фоторепортаж

У Харкові зросла кількість охочих вчитися у метро. Тепер на п’яти станціях є змога навчатися для 61 класу. Найближчим часом можливість навчання у підземці збільшать до 68 класів. За парти у метро цьогоріч сіли понад тисячу школярів.

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Метрошколу облаштували належним чином. Тут є усе для навчання, також діти харчуються, є медпункт, наставники та психологи.

Кількість класів, які вчитимуться в метро збільшилася, тепер їх 61. У нас є ще можливість продовжувати, маємо надію, що у нас буде 68 класів. Є запит в учнів та батьків, коли вони побачили умови, — розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вчителям, що працюють у метро, виплачуватимуть премії.

Метрошкола. Як у Харкові діти навчаються у підземці — фоторепортаж / 10 Фотографій

Дітей навчатимуть у дві зміни тричі на тиждень. Решта уроків відбуватиметься онлайн. Перший дзвоник пролунав вчасно, у першокласників була українська мова, малювання та урок Знайомство, де діти співали гімн України, а також вшанували пам’ять загиблих захисників.

Читання та письмо діти вивчатимуть очно, у метрошколі. Для старших класів очно будуть математика, українська мова та історія України. Дітей привозять автобусами у школу в метрополітені в супроводі поліції або ж батьки можуть самостійно відводити дітей.

Фото: Владислав Пліс

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