Мрія для української освіти: уряд підтримав запуск нового інноваційного застосунку для школярів

Україна — сучасна країна, яка розвиває диджиталізацію у багатьох сферах життя, зокрема й в освіті.

1 вересня 2023 року, у День знань, президент України Володимир Зеленський презентував інноваційний освітній цифровий проект Мрія, який призначений для українських школярів, їхніх батьків і педагогів.

А 16 лютого 2024 року стало відомо, що уряд підтримав запуск цього ресурсу. Про це повідомили у Дії. Першочергово в застосунку буде:

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особистий профіль учня із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності;

цікаві, інтерактивні та мультимедійні навчальні матеріали;

збір, обробка, накопичення, передача та відображення даних про освітній процес;

альтернатива учнівського квитка.

Освітній застосунок Мрія: що це

Зеленський розповів про новий застосунок Мрія під час зустрічі у форматі відеоконференції з учнями й педагогами із майже 40 навчальних закладів з України та з-за кордону.

Головною метою проекту є дати дитині її особистий освітній простір і унікальний алгоритм розвитку, відкрити можливість кожному українцю(-і) стати тим, ким він (вона) хоче бути.

Планується, що застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза його межами. Мрія має вчасно вказувати, на що звернути увагу, чому присвятити більше часу. Матиме бібліотеку контенту, який потрібен конкретній дитині, інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки.

Цей застосунок допоможе створити кожній дитині портфоліо в освіті, де буде інформація про її досягнення та плани.

Мрія матиме зручний інтерфейс, щоб стежити за графіком занять і позашкільних активностей дитини.

Дитина матиме ID, яке є унікальним цифровим дитячим документом для більшого захисту й можливостей у світі дорослих за аналогією з Дією.

Щодо батьків, Мрія, зокрема, допомагатиме знати, чи перебуває дитина в безпеці під час повітряних тривог. Для цього треба лише натиснути кнопку в застосунку після того, як учитель завів дітей в укриття. Також за допомогою застосунку батьки можуть мати зворотний зв’язок від учителя.

Також для вчителів освітні журнали перенесуть в онлайн і зроблять платформу підготовки до уроків.

Після літніх канікул дітям важко повертатися до навчання. Раніше ми розповідали, як підготувати дитину до школи.

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