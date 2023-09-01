Уроки навіть у метро? Який формат навчання обрали школи у різних регіонах України

Більшість шкіл винесли питання форми навчання на розсуд батьків. Ті здебільшого хочуть, щоб діти отримували знання за партами. Але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості.

Чверть шкіл не мають належних бомбосховищ. Ми розповімо, як відбуватиметься освітній процес у різних регіонах та що цього року зміниться для учнів за кордоном.

Як навчатимуться діти у Києві

У столиці очно навчатимуться 240 тис. дітей. Це у два з половиною рази більше, ніж торік. В одній зі шкіл майже усі батьки проголосували за офлайн. Ті, хто перебувають за кордоном, обрали індивідуальну форму, екстернат або сімейну.

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Мати першачка з Києва Вікторія каже, що відпускати сина боязно, але під час тривоги в школі надійніше, ніж удома в коридорі. У школі є два укриття, в одному ще з минулого року стоять парти. Інше, яке просторіше, ще ремонтують.

Який формат навчання школярів у Дніпрі

Освітній процес в Україні відбуватиметься у трьох форматах: очний, дистанційний або змішаний. Останній обрали в НВК №4 в Дніпрі.

Це означає, що діти вчитимуться і вдома, і за партами, ходитимуть на навчання у дві зміни, пояснює директор. Менші учні ходитимуть до школи зранку.

— Потім у діток буде велика перерва, щоб вони йшли додому, і п’ятий урок проводитимуть дистанційно. У старшаків навчання починається з 12:00, вони матимуть перших два уроки дистанційно, — розповідає директор НВК № 4 міста Дніпро Роман Швець.

Як навчатимуться діти у Львові

Усі школи Львова починають навчання офлайн. Але 60% закладів працюватимуть за тією ж таки змішаною формою, бо бракує місць в укриттях, а десять шкіл міста взагалі не мають бомбосховищ.

Формат навчання в інших регіонах України

Через постійні обстріли дистанційно навчатимуться діти у прифронтовому Херсоні та Запоріжжі. На Миколаївщині теж здебільшого онлайн. Як і у Харкові, але тут уроки проводитимуть ще й у метро. Кілька днів на тиждень у підземці вчитимуться 60 класів, проте станції ще ремонтують.

Навчання для учнів за кордоном

На учнів, які перебувають за кордоном, Міносвіти цьогоріч зменшило навантаження. У рідній школі достатньо буде вивчити український блок програми. Це 6-8 годин на тиждень. Решту предметів можуть освоїти в іноземній школі. Їх зарахують автоматично.

Раніше ми розповідали про освітню програму з українознавчим компонентом для учнів за кордоном.

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