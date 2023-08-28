“Повернулися з-за кордону на новий навчальний рік. Як адаптуватися та спокійно відпустити дитину до школи?”

Через війну в Україні багато жінок з дітьми переїхали до інших країн задля безпеки. Та нині МОН України рекомендує дітям та студентам повертатися до очного формату навчання, тобто — у стінах українських навчальних закладів.

Як адаптуватися самим до переїзду у небезпечний простір та що пояснювати дитині?

— Не варто вважати чи казати, що ти втратив/(-ла) рік чи більше свого життя, коли був/(-ла) за кордоном. Адже це також досвід, у тебе була змога побачити те, чого ти раніше не бачив/(-ла).

Думка про те, що я втратив/(-ла) рік, має перетворюватися на думку, що я отримав/(-ла) ресурс за цей час для себе та людей, які мене оточують.

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Як підготувати дитину до повернення в Україну

— Діти, десь до підліткового віку, зчитують емоції рідних дорослих і переймають їх. Тому у складні моменти дорослий повинен з максимальним, наскільки це можливо, спокоєм, пояснити дитині ситуацію навколо та дати їй почуття безпеки.

Можна казати: “Я розумію, що ти боїшся і тебе зараз переповнюють емоції…” та додавати такі елементи, як “але”, “бо” і пояснювати ситуацію.

Дуже важливо на всі запитання дитини відповідати просто, але чесно. Правда має відповідати віковим нормам: дитину молодшого шкільного віку задовольнить відповідь про безпеку життя на питання, чому вона повинна іти в укриття.

Як налаштуватися відпускати дитину в школу, садок

— Раджу розробити для себе план безпеки з нагадуваннями навіть про дзвінки, аби впевнюватися, що все добре. Обов’язково варто проговорювати з дитиною план її дій, коли вона чує сигнал повітряної тривоги, разом піти до сховища, яке є в освітньому закладі.

Так ти зможеш знизити рівень своєї напруги, а отже — й дитину заспокоїти.

Також подбай про вміст дитячої сумки, на випадок обстрілів та повітряних тривог. Список необхідних в укритті речей, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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