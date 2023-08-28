Поради

“Повернулися з-за кордону на новий навчальний рік. Як адаптуватися та спокійно відпустити дитину до школи?”

Відповідає
Сергій Тітаренко
Сергій Тітаренко

Психолог

Вікторія Мельник, редакторка сайту 28 Серпня 2023, 08:00
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Фото: Pexels

Поради

“Повернулися з-за кордону на новий навчальний рік. Як адаптуватися та спокійно відпустити дитину до школи?”
Відповідає
Сергій Тітаренко
Сергій Тітаренко
Психолог

“Хочу щось перекусити, але корисне. Що для цього підійде?”
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Уляна Вернер
Уляна Вернер
Health-експерт з медичною освітою, блогерка

“Повернувся з фронту. Чому тягне знову на війну та як привчити себе до життя без адреналіну?”
Відповідає
Андрій Козінчук
Андрій Козінчук
Військовий психолог

“Дитина просить нагетси, як у МакДональдз. Як приготувати, щоб було швидко та корисно?”
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“Повернулися з-за кордону на новий навчальний рік. Як адаптуватися та спокійно відпустити дитину до школи?”
Євген Клопотенко
Кулінарний експерт та шеф-кухар

“Я працюю за комп’ютером цілий день. Як зберегти зір у таких умовах?”
Відповідає
Вікторія Ратушнюк - офтальмолог
Вікторія Ратушнюк
Лікарка-офтальмолог

“Подруга не хоче нічого планувати до кінця війни, як їй пояснити, чому не треба відкладати життя на потім?”
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Юлія Зорій
Юлія Зорій
Практикуюча психологиня, ведуча програми Ранок у Великому Місті
“Повернулися з-за кордону на новий навчальний рік. Як адаптуватися та спокійно відпустити дитину до школи?”
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