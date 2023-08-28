Советы

“Вернулись из-за границы на новый учебный год. Как адаптироваться и спокойно отпустить ребенка в школу?”

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Сергей Титаренко
Сергей Титаренко

Психолог

Виктория Мельник, редактор сайта 28 августа 2023, 08:00
возвращение в Украину
Фото: Pexels

Советы

“Вернулись из-за границы на новый учебный год. Как адаптироваться и спокойно отпустить ребенка в школу?”
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Сергей Титаренко
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