“Вернулись из-за границы на новый учебный год. Как адаптироваться и спокойно отпустить ребенка в школу?”

Из-за войны в Украине многие женщины с детьми переехали в другие страны для безопасности собственных жизней. Но сейчас МОН Украины рекомендует детям и студентам возвращаться к очному формату обучения, то есть в стенах украинских учебных заведений.

Как адаптироваться к переезду в опасное пространство и что объяснять ребенку?

— Не стоит считать или говорить, что ты потерял/(-а) год или больше своей жизни, когда был/(-а) за рубежом. Ведь это тоже опыт, у тебя была возможность увидеть то, чего ты раньше не видел/(-а).

Мысли о том, что я потерял/(-а) год, нужно превращать в мысль, что я получил/(-а) ресурс за это время для себя и людей, которые меня окружают.

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Как подготовить ребенка к возвращению в Украину

— Дети, где-то до подросткового возраста, считывают эмоции родных взрослых и перенимают их. Поэтому в сложные моменты взрослый должен с максимальным, насколько это возможно, спокойствием, объяснить ребенку ситуацию вокруг и дать ему чувство безопасности.

Можно говорить: “Я понимаю, что ты боишься и тебя сейчас переполняют эмоции…” и добавлять такие элементы, как “но”, “потому что” и объяснять ситуацию.

Очень важно на все вопросы ребенка отвечать просто, но честно. Правда должно соответствовать возрастным нормам: ребенка младшего школьного возраста удовлетворит ответ о безопасности жизни на вопрос, почему он должен идти в убежище.

Как настроиться отпускать ребенка в школу

— Советую разработать для себя план безопасности с напоминаниями даже о звонках, чтобы убедиться, что все хорошо. Обязательно стоит проговаривать с ребенком план его действий, когда он слышит сигнал воздушной тревоги, вместе пойти в убежище, которое есть в образовательном учреждении.

Так ты сможешь снизить уровень своего напряжения, а значит — и ребенка успокоить.

Также позаботься о содержании детской сумки, на случай обстрелов и воздушных тревог. Список необходимых в укрытии вещей, мы писали в нашем другом материале.

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